Hamburg. Erinnern wir uns an den ersten Lockdown im Frühjahr: Aus gefühlt jedem Winkel der Stadt schienen Musikerinnen und Musiker auf Sendung zu gehen. Aus Küchen und Couchecken, bald professioneller aus Clubs und Hallen, schickten sie ihre Konzerte ins Internet. Live-Streaming galt als großes Lebenszeichen einer Branche, die von den Corona-Maßnahmen besonders hart betroffen war und ist. Müssten diese Online-Auftritte nicht jetzt, im erneuten Lockdown, ihre zweite Welle erleben? Erst recht im tristen November, da länger werdende Abende nicht nach draußen locken? Oder sind die Menschen auf der pandemischen Langstrecke nun schlichtweg müde, in die digitale Röhre zu gucken beziehungsweise in diese hineinzuspielen?

„Nach der anfänglichen Euphorie in der ersten Streaming-Phase sind sowohl Zuschauerzahlen als auch Spendenbereitschaft stark abgeflacht“, sagt Thore Debor, Geschäftsführer des Clubkombinats Hamburg. Sein Verband hatte im Frühjahr die Initiative United We ­Stream an die Elbe geholt, die Konzerte und DJ-Sets aus leeren Spielstätten übertrug. Dieses kuratierte Format ist hier derzeit ebenso wenig präsent wie die Reihe „Quaratunes“, eine kurzfristige Kooperation des Konzertveranstalters Karsten Jahnke mit dem Technikdienstleister PM Blue und dem Verein Rock­City Hamburg. Von April bis August produzierten sie in einer Industriehalle im Hamburger Süden professionelle Streaming-Shows mit Newcomern und Stars wie Vivie Ann und Alexander Klaws.

Frust, wenn mehr Leute im Raum sind als vor den Geräten

Dass viele Anbieter ihr Engagement derzeit zurückfahren, sieht Debor im schlechten Verhältnis von Aufwand und Nutzen: „Beim Streaming zahlen alle drauf: Clubs, Künstler, Techniker. Wenn mehr Leute im Raum sind als zu Hause vor den Endgeräten, schafft das nur Frust.“ Kernangebot von Clubs sei es, Menschen real zusammenzubringen. Digitalauftritte könnten da nur eine Krücke sein, insbesondere in der lokalen Szene. „Große Bands, die bereits viel Aufmerksamkeit haben und über entsprechendes Budget verfügen, können beim Streaming eher einen Stich machen.“

Und tatsächlich: Kostenlose improvisierte Wohnzimmer-Formate werden tendenziell weniger, doch die Zahl hochwertiger Shows, die an Bezahlmodelle gekoppelt sind, steigt. Die koreanische Boyband BTS setzte im Juni Maßstäbe bei der Monetarisierung von Live-Streams: Mehr als 750.000 Zuschauer zahlten Ticketpreise bis zu 35 Dollar, um das BTS-Spektakel „Bang Bang Con: The Live“ zu erleben. „Wenn es immer noch Zweifel an dem Gewinnpotenzial von bezahlten Live-Streams gab, hat BTS es nur mit Füßen getreten“, bilanziert das US-Magazin „Rolling Stone“.

Popstars setzen auf Finanzkraft ihrer Fans, das Knust auf anarchische Punkrock-Shows

Im nahenden Corona-Winter setzen zahlreiche Popstars auf die finanzielle Kraft ihrer Fans: Die finnische Sängerin Tarja etwa lädt am 11. und 12. Dezember online zum weltweiten „Christmas Together“. Für 12,99 Euro lässt sich ihr Konzert live oder 24 Stunden lang anschauen. Für 99,99 Euro gibt es dann noch einen Gruppenplausch mit der Künstlerin als Zugabe.

Einen interaktiven Mehrwert zu bieten wird im Streaming-Geschäft immer wichtiger. Sonst könnte der daheim isolierte Zuschauer ja womöglich auch einfach eine Live-DVD der Lieblingsband einlegen. Wie popkulturelles Miteinander jenseits des Mainstreams funktionieren kann, zeigt derzeit das Knust auf St. Pauli. Außer auf konventionelle Live-Streams setzt der Musikclub auf anarchische Punkrock-Shows – mit Gastgebern auf der Bühne, Sets von DJs und Bands, Auktion von Devotionalien, virtuellem Tresen und einem moderierten Chat, der die zuschauende Community einbindet.

Weitere Kameras für dynamischere Mitschnitte

„Soll die Kultur jetzt einfach sterben?“, fragt Knust-Mitbetreiber Dirk Matzke. „Wir haben einen Kulturauftrag. Deshalb wollen wir keines unserer bereits geplanten Konzerte ausfallen lassen.“ Vom hygienegerecht konzipierten Real-Event geht es daher nun in die virtuelle Welt. Etwa beim Auftritt der Bands Youth Of Altona und Nasser Hund. Von den 70 vorab verkauften Tickets wurde nur ein Zehntel zurückgegeben. Die übrigen Karteninhaber erhielten einen Zugangscode für die Plattform dringeblieben.de.

All die Lerneffekte sowie die zusätzliche Ausstattung seines Clubs sieht Matzke als Investition in die Zukunft. Gerade erst hat das Knust weitere Kameras angeschafft, um die Mitschnitte dynamischer zu gestalten. „Streaming ist für uns bisher kein rentables Geschäftsmodell, aber wir wollen mit Ideen und Spaß gegen die Krise angehen. Allerdings im Vergleich zum Frühjahr nicht mehr kostenlos“, so der Knust-Co-Chef.

Sängerin Miu: Streaming-Konzert am Nikolaustag für 15 Euro

„Es ist wichtig, dass wir Kunst nicht verschenken“, betont ebenso die Hamburger Soulmusikerin Miu. Für ihr Streaming-Konzert am Nikolaustag mit eigenen und weihnachtlichen Liedern verkauft sie vorab Tickets auf ihrer Webseite für 15 Euro. Ihre Motivation: „Ich möchte den Kontakt zu meinen Fans halten und zudem als Livemusikerin in Erscheinung treten. Denn das steht in meiner Job-Beschreibung.“‟

Auch Wolff Reichert, Mitbetreiber des Birdland, blickt nach vorn: „Wir realisieren unsere Live-Streams nun lieber seltener, aber dafür exklusiver, etwa am Freitag mit der Band Cosmic Latte.“‟ Heißt: weniger Übersättigung, mehr Professionalisierung, zum Beispiel mit einem erfahrenen Filmteam. „Die Zuschauer sind schwieriger zu motivieren als im Frühjahr und sind zudem ungeduldiger, wenn ein Stream mal nicht so gut läuft“, erklärt Reichert, der den legendären Jazzclub in Hoheluft-West an der Grenze zu Eimsbüttel von seinen Eltern übernahm. Er plant, sein Equipment so zu erweitern, dass Streaming irgendwann unkompliziert parallel zum physischen Konzertbetrieb laufen kann, etwa über ein Abo-Modell. So könne der kleine Kellerclub langfristig zusätzlich ein internationales Publikum erreichen.

Kulturproduktion im digitalem Raum fördern

Derartige Zukunftsmusik lauter aufdrehen möchte RockCity Hamburg. Gemeinsam mit der Kulturbehörde hat der Verein den Gagenfonds entwickelt: Mit diesem Topf lassen sich geringere oder direkt ganz ausgebliebene Vergütungen von Konzerten und DJ-Sets in der Corona-Zeit kompensieren. Mehr als 350 Anträge sind bereits eingegangen. Sowohl für analoge als auch für gestreamte Auftritte. „Wir möchten so Kulturproduktion im digitalen Raum befördern und Mut machen, in zukunftsfähige Performance-Formate hineinzugehen“, sagt RockCity-Geschäftsführerin Andrea Rothaug.

Die aktuelle Situation vergleicht sie mit der Zeit Ende der 1990er-Jahre, als das illegale Downloaden und Brennen von Musik heutigen Bezahl- und Abo-Modellen voranging. „Wenn in der Musikbranche etwas Neues entsteht, ist die Monetarisierung nicht immer sofort da.“ Ihr Fazit: „Der Weg entsteht derzeit beim Gehen.“

