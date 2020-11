Hamburg. 1978 schaffte es ein Nonsens-Lied in die deutschen Top Ten – „Du, die Wanne ist voll“. Das schrille Duett von Helga Feddersen und Didi Hallervorden wurde an einem Nachmittag aufgenommen und bereits am Abend zur Prime Time gesendet. „Ein Schnellschuss“, erinnert sich Hallervorden. Noch heute wird der Neffe von Helga Feddersen, Wolfgang Ebeling, auf diesen Hit angesprochen. Es sind Kunden, die seinen Laden an der Hamburger Deichstraße besuchen. Ein Traditionsgeschäft für Seemannsausrüstung, gegründet von Helga Feddersens Vater Carl. Die Rede kommt dann schnell auf den klamaukigen „Badewannentango“ und damit auf die unvergessene „Ulknudel der Nation“.

Eine Dokumentation in der NDR-Reihe „Unsere Geschichte“ (Redaktion: Marc Brasse) erinnert an diesem Mittwoch an die große Hamburger Schauspielerin, Sängerin und Autorin. Zu ihrem 30. Todestag am 24. November beleuchtet der Filmemacher Oliver Schwabe nicht nur die glanzvollen Facetten ihres Lebens im Scheinwerferlicht, sondern auch die dunklen, unbekannten Seiten. Drei Krebserkrankungen zeichneten ihr Leben und wurden für die Kaufmannstochter (Jahrgang: 1930) zu einem Schicksal, das ihre Karriere prägte – und schließlich für immer beendete.

Helga Feddersen: Ich wollte vom Michel springen

Der 71-jährige Feddersen-Neffe wird in der 45-minütigen Dokumentation neben weiteren Persönlichkeiten und Zeitzeugen interviewt. Wie Wolfgang Ebeling vor dem Filmstart dem Abendblatt sagte, habe Helga auch „depressive Phasen“ gehabt, in denen sie sich ins stille Kämmerlein zurückzog. Am härtesten traf es sie bereits als 25 Jahre alte Schauspielerin, als die Folgen einer Krebsoperation ihr Gesicht entstellten. Fortan zog sie sich aus der Öffentlichkeit zurück. „Ich wollte vom Michel springen“, bekannte sie einmal in einem Interview.

Es war ihr Vater, der seiner Tochter Mut zum Weiterleben machte. Er überzeugte sie, in seinem Geschäft an der Deichstraße zu arbeiten. Sie begann im Keller, fern ab von den Kunden. Nach einem Jahr stand sie am Verkaufstresen – und bald war sie wieder auf den Bühnen und im Fernsehen zu sehen, darunter in der Straßenfeger-Reihe „Stahlnetz“ im „Haus an der Stör“.

Ihr 23 Jahre älterer Mann, der Dramaturg Georg Kozuszek, ermunterte Helga Feddersen zum Schreiben von Drehbüchern. Womit soll ich denn anfangen?, fragte sie. Wie alle anderen auch – mit der ersten Seite, lautete die Antwort. Und so tauchte sie als Autorin in Lebenswelten ein, die ihr selbst vertraut schienen. In ihrem ersten Fernsehspiel „Vier Stunden von Elbe 1“ beschreibt sie den Alltag auf dem Feuerschiff bei der Passage durch den Nord-Ostsee-Kanal. Dort gibt es Seemannsfrauenheime, in denen Frauen auf ihre Männer warten, um sie wenigstens eine halbe Stunde lang während des Schleusens zu sehen.

Sketche mit Didi Hallervorden in „Abramakabra“ sind TV-Kult

Ihr eigentliches Metier sollte freilich der schrille Humor, der Ulk im Fernsehen werden. Die Sketche mit Didi Hallervorden in „Abramakabra“ sind inzwischen genauso TV-Kult wie die „Plattenküche“ mit Frank Zander. Der NDR-Film lässt Hamburgs früheren Ersten Hamburger Bürgermeister Ole von Beust zu Wort kommen, der als junger Mann an der Deichstraße wohnte. Im Fernsehen, sagt er, sei Helga Feddersen eine „Ulknudel und eine extrovertierte laute Frau“ gewesen; persönlich aber war sie eher „ruhig und introvertiert“. Mit ihrem albernen Humor hätte sie wohl besser ins Rheinland gepasst. Auch ihr Neffe Wolfgang Ebeling konnte damit nur selten etwas anfangen. Zwar sei er ihr Fan gewesen, aber ihren schrillen Humor teilte er nicht. „Die Plattenkiste war äußerst lustig – aber nicht für mich“, sagte er dem Abendblatt.

Die Beziehung zu Olli Maier, der sich nach einer Adoption „Reinhard Prinz zu Sachsen Herzog von Sachsen“ nannte, beflügelte sie nach dem Tod ihres Mannes auch künstlerisch. Im gemeinsamen Theater am Holstenwall glänzte sie als Schauspielerin in der Komödie „Die Perle Anna“ – ein Stück, das 400-mal aufgeführt und vom Publikum frenetisch gefeiert wurde. Was freilich die NDR-Dokumentation nicht tiefer beleuchtet, ist der ambivalente Einfluss, den Olli Maier auf Helga Feddersen ausübte, die er kurz vor ihrem Tod heiratete. Wolfgang Ebeling spricht davon, dass er sie immer wieder zum Weitermachen und zur Arbeit drängte, auch wenn sie selbst am Rande der Erschöpfung war.

Weitere Krebserkrankungen in den späten 1980er-Jahren zeichneten sie schwer. Kurz vor ihrem Tode zog sie sich in ihr Friesenhaus auf der Insel Föhr zurück. Helga Feddersen wurde auf Wunsch ihres Erben Olli Maier in Stuttgart-Bad Cannstatt bestattet. Ein Teil ihres Nachlasses befindet sich im Besitz eines schleswig-holsteinischen Journalisten. In Altona erinnert die Helga-Feddersen-Twiete an sie. Allerdings fehlt bis heute an ihrem früheren Wohnhaus an der Deichstraße die längst fällige Erinnerungstafel.

Helga Feddersen – Erinnerungen an eine norddeutsche Ulknudel, 21 Uhr, NDR Fernsehen