Hamburg. Für viele Fans der Rockband Extrabreit fällt Weihnachten dieses Jahr aus. Seit 2002 waren die Hagener jedes Jahr auf Weihnachtstour und hatten am 30. Dezember auch die Markthalle besucht. Dieses Jahr musste der traditionelle Abend abgesagt werden, auch das als Alternative angesetzte Akustik-Konzert mit Extrabreit-Sänger Kai Havaii und Gitarrist Stefan Kleinkrieg am 28. Dezember im Nochtspeicher wackelt. Aber mit „Auf Ex!“, dem ersten Album seit zwölf Jahren, gibt es am 13. November ein Trostpflaster. Wir trafen Kai Havaii (63), der seit 20 Jahren in Hamburg lebt, kurz vor dem zweiten Lockdown in der Bar im Kiezhotel Monopol.

Auch mit zwei Metern Abstand erweist sich der Sänger, TV-Produzent, Cartoonzeichner und viel gelobte Schriftsteller, der 2019 für seinen ersten Krimi „Rubicon“ für den Friedrich-Glauser-Preis nominiert war, als offener und herzlicher Gesprächspartner. Als stünde man zusammen am „Büdchen“, an der Trinkhalle, wie Kioske in seiner alten Heimat heißen.

Das Album „Auf Ex!“ kommt am selben Tag raus wie „Power Up“ von AC/DC. Wer gewinnt das Rennen?

Kai Havaii Ich glaube, da brauchen wir nicht lange zu rätseln. Das ist ja klar, AC/DC, ein absoluter Klassiker.

Das seid Ihr ja auch, und auch nicht mehr die Jüngsten. Einer von euch ist schon fünffacher Großvater. Ist Rockmusik das, was Dixieland Jazz in den 80ern war, ein von grauen Herren gespieltes und von Jugendlichen belächeltes Relikt?

Da ist etwas dran. Das Genre ist alt geworden und findet auch kommerziell kaum noch statt verglichen mit Hip-Hop zum Beispiel. Mein Neffe ist 20 und bastelt viel mit Beats und Samples herum und hat auch einen Hang zu Gitarrensounds. Aber immer, wenn er sich Riffs von Keith Richards und Co. leihen will, sagt sein Kollege: „Lass mal, das ist Alte-Leute-Musik“. Die elektrische Gitarre ist unser Rollator. Aber das ist ganz normal. Für seine Generation ist unsere Musik das, was für uns damals 50er-Jahre-Schlager waren.

Vermissen Sie es nicht, subversiver Elternschreck zu sein wie Extrabreit in den 80er-Jahren mit Songs wie „Polizisten“ und „Hurra, hurra, die Schule brennt“?

Als Bürgerschrecks und Revoluzzer taugen wir nicht mehr, das ist ganz klar. Wie sollen wir denn Identifikationsfiguren oder Rollenmodelle für 20-Jährige sein? Wir machen unseren Scheiß für unser Publikum, das mit uns älter geworden ist, und verkaufen denen ein Zeitgefühl der Jugendjahre, wo die eigenen Sensationen erlebt wurden. Aber je nach Stadt sind auch erstaunlich viele Jüngere dabei, die das ganz unterhaltsam finden, ein paar alten Herren bei ihrer schweren Arbeit zuzusehen.

Ihr Album steigt ein mit dem Song „Die Fressen aus dem Pott“. Wie viel Ruhrpott steckt denn noch in Ihnen nach 20 Jahren in Hamburg?

Ich bin ja sogar noch länger weg aus Hagen und dem Pott. Ich war ein paar Jahre in Köln, dann in Berlin, dann Hamburg. Und je älter ich werde, desto mehr entwickle ich eine Art Heimatromantik. Der Rest der Band haust immer noch da unten im selben Proberaum wie vor 40 Jahren, und wenn ich ankomme, ins Taxi steige und den Slang höre, dann geht mir das sofort ins Mark. Aber Hamburg lag uns schon immer am Herzen, weil wir hier unsere erste Plattenfirma und die ersten richtigen Auswärtsspiele hatten. Reeperbahn, Top Ten, Onkel Pö, Logo, wir haben alles abgespielt, Docks, Freiheit und seit einigen Jahren die Markthalle.

Wer in Hagen am Bahnhof aus- oder mit mehr Glück nur umsteigt, fühlt sich nicht gerade in der schönsten Stadt der Welt, wenn ich das sagen darf.

Im Krieg gab es ziemlich was aufs Dach, und die Stadtplaner haben danach auch ganze Arbeit geleistet. Wie ich es in meiner Autobiografie ausgedrückt habe: „Ein übler Witz in Waschbeton und grünen Kacheln“. Ein Freund aus Hamburg meinte, dass die Stadt den Charme einer eingeschlagenen Fresse versprüht.

Kein Wunder, dass Nena, die dort geboren wurde, schnell das Weite gesucht hat.

Aber Hagen hatte seine 15 Minuten, eine kleine, aber sehr aufregende Szene mit viel Talent: Mit Nena haben wir uns einen Proberaum geteilt, dann gab es

Annette und Inga Humpe, die Kraut­rocker Grobschnitt, The Ramblers und viele andere. Irgendjemand nannte Hagen mal „das Liverpool Deutschlands“, dabei hatte Liverpool nur die Beatles.

Na ja, und Gerry & The Pacemakers und The Searchers. Aber was vermissen Sie noch vom Pott in Hamburg?

Die Direktheit und die Unverblümtheit in der Sprache und die Fußballkultur – ich bin BVB-Fan, aber kein Schalke-Hasser – mit ihrem aufrechten Proletentum. Ich muss aber auch zugeben, dass es ein Privileg ist, in Hamburg zu leben. Beim ersten Lockdown im Frühling habe ich mir von Hoheluft-West aus die Stadt noch mal erwandert, zur Elbe, zur Alster, Eppendorfer Moor, Ohlsdorfer Friedhof, da habe ich doch wieder erlebt, wie unglaublich schön Hamburg ist. Allerdings wohne ich auch in einem sehr saturierten Stadtteil, Hoheluft ist in den letzten 17 Jahren eine immer voller werdende Fressmeile der deutschen Gutverdiener geworden.

Welches Problem haben Sie, dem Lied entsprechend, mit dem „Donnerstag“?

Es geht in dem Lied nur um einen öden wiederkehrenden Tag, wie in „Und täglich grüßt das Murmeltier“. Und wenn man sich die Gesangsmelodie und die Woche ansieht, wird man feststellen, dass nur Donnerstag passte, weil es der einzige Wochentag mit drei Silben ist.

Äh: Sonn-a-bend?

Guter Einwand, aber nicht trist genug als Wochenendtag, gerade wenn es um Hagen und seine Abgerocktheit geht, die mir wirklich wehtut. Leer stehende Häuser, zerbrochene Fensterscheiben, Arbeitslosigkeit – ein Beispiel für viele Städte im Ruhrgebiet, die den Strukturwandel noch nicht ansatzweise geschafft haben. Den Solidaritätszuschlag, der in den Osten geflossen ist, hätte man auch dort gut verwenden können.

Das neue Extrabreit-Album "Auf Ex!" erscheint am 13. November

Foto: Soulfood

Im Lied „Meine kleine Glock“ kuscheln Sie mit einer Knarre unter dem Kissen. Haben Sie wirklich eine Waffenbesitzkarte?

Nein, das ist nur eine Metapher für die letzte Freiheit, die ein Mensch haben sollte, wenn er schwerstkrank ist. Vor Alzheimer oder einem Hirntumor wie bei „Tschick“-Autor Wolfgang Herrndorf habe ich mehr Angst als vor dem Tod. Im Grunde genommen ist das Lied ein Plädoyer für ein freiwilliges Abtreten aus dem Leben und für die Legalisierung von Sterbehilfe. Es sollte erlaubt sein, einen legalen, sanften Übergang zu wählen, statt in die Schweiz fahren oder zur Glock greifen zu müssen wie Herrndorf.

Exitus ist ein präsentes Thema auf „Auf Ex!“: „Meine kleine Glock“, „Seine Majestät, der Tod“ oder „Gib mir mehr davon“ sind sehr bilanzierend mit Texten, die Sie für das erste Album „Ihre größten Erfolge“ vor 40 Jahren wohl noch nicht geschrieben hätten.

Das ist richtig. In „Gib mir mehr davon“ gibt es viele Figuren aus alten Extrabreit-Songs, wo ich mir ausgemalt habe, was aus denen geworden ist. Das liegt natürlich an unserem Alter und unserem gelebten Leben. Wir sind dem Ende wesentlich näher als dem Anfang.