Hamburg. Bis mindestens Ende November müssen Kultureinrichtungen schließen, und einige Betroffene äußern Widerspruch in den Sozialen Netzwerken und in offenen Briefen. Jetzt wendet sich auch der Hamburger Sänger Stefan Gwildis mit einem Schreiben an Bundeskanzlerin Angela Merkel.

„Sie haben in ihrer außerordentlichen Karriere schon viele mutige und wichtige Entscheidungen und Beschlüsse gefasst – dieser Lockdown light gehört für mich nicht dazu.“ Die Regierung lege mit diesem Beschluss wichtige Wirtschaftszweige wie Gastronomie, Hotellerie und die gesamte Unterhaltungswirtschaft lahm. Für Gwildis steht es in keinem Verhältnis, so schreibt er, „wie hier mit Menschen und Wirtschaftsträgern umgegangen wird, die sich in den letzten Monaten mit viel Fleiß, Kreativität und großen Einschränkungen Hygienekonzepte entwickelt haben, um den Laden weiter am Leben zu halten. In Hamburg hieß es: Wer frische Luft tanken möchte, sollte entweder an die See fahren oder in die Elbphilharmonie gehen.“

Politische Vertrauensverluste

Gwildis listet die Maßnahmen der Betriebe und das aus seiner Sicht geringe Infektionsrisiko auf und weist auf fehlende Perspektiven hin: „Was soll diese Hinhaltetaktik, wir fahren auf Sicht? Von einem guten Doktor kann man – denke ich – verlangen, dass man die Wahrheit über Zustand und Aussicht erfährt.“ Der Soulsänger und Schauspieler warnt nicht nur vor wirtschaftlichen Gefahren, sondern auch vor politischen Vertrauensverlusten: Die Maßnahmen seien ein „Sargnagel für unsere Demokratie“: „Wenn das Vertrauen und die Glaubwürdigkeit in dieses System schwindet, wird den Populisten Tür und Tor geöffnet. Ihnen wird das Säbelrasseln vom rechten Rand der Republik im Anschluss an Ihrer Rede im Parlament nicht entgangen sein.“

Als „kleiner Hafensänger aus Hamburg-Barmbek“ ruft Gwildis die Kanzlerin auf: „Lassen sie es nicht zu, dass die gesamte Unterhaltungswirtschaft in enger Verzahnung mit Hotellerie, Gastronomie und dem Schaustellergewerbe das erste große Corona-Opfer wird.“