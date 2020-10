Wer die Serie „Babylon Berlin“ liebt, für den ist die aktuelle Ausstellung in der Fabrik der Künste quasi ein Muss: „Kunst zu Beginn des 20sten Jahrhunderts - Ein Aufbruch“ beschreibt das Lebensgefühl der 1920er-Jahre zwischen Not und Armut nach dem Ersten Weltkrieg und dem Bestreben nach Neuanfang, nach Ausgelassenheit und Vergnügen, stark spürbar in der Hauptstadt Berlin. In Zusammenarbeit mit der Berliner Galerie Nierendorf werden Arbeiten von Otto Dix, George Grosz, Ernst Ludwig Kirchner, Max Pechstein, Joseph Scharl, Emil Nolde und Max Beckmann gezeigt.

In der Fabrik der Künste ist auch Josef Scharls „Pariser Straßenszene“ von 1930 zu sehen.

Foto: Susanne Fiegel

„Kunst zu Beginn des 20sten Jahrhunderts“, bis 17.1.2021, Fabrik der Künste, Kreuzbrook 10/12, Di–Fr 15.00–19.00, Sa/So 12.00–18.00, Eintritt frei







Um die Beziehung von Musik, bildender Kunst und Popkultur geht es bei der Hamburger Künstlerin Michaela Melian. Die Musikerin war einst Gründungsmitglied der Band F.S.K., neben ihren Installationen, die in großen deutschen Museen ausgestellt werden, produziert sie Hörspiele fürs Radio. Diesem Medium ist auch ihre Arbeit im Kunstverein Harburger Bahnhof gewidmet. In „Chant du Nix“ werden via präparierter Druckkammerlautsprecher Klänge und Stimmen ihrer Tonspuren hörbar, ähnlich den Durchsagen auf Bahnhöfen.

„Chant du Nix“, bis 8.11., Kunstverein Harburger Bahnhof, im Bahnhof über Gleis 3 und 4, Hannoversche Straße 85, Mi–So 14.00–18.00, Eintritt frei



Der Garten als Schauplatz für die Herausforderungen des Lebens - für die Künstlerin Kyung-Hwa Choi-Ahoi zeigt sich darin, wie Leben entsteht, welche Gefahren lauern, wie ums Überleben gekämpft wird. Galeristin Kerstin Hengevoss-Dürkop zeigt mit „Ovar“ die zweite Ausstellung der in Hamburg arbeitenden Choi-Ahoi. „Schneeglocke“ oder „Pflanze“ sind surreal anmutende, mit anatomisch präzisen Körperteilen bevölkerte Pflanzenbilder, die oft erst auf den zweiten Blick als solche identifiziert werden können. In den Zeichnungen „Leila“ und „Rhea“ der Professorin an der Kunsthochschule Weissensee Berlin zeigen sich die Vorliebe für motivische Anspielungen und Rückgriffe auf die Kunstgeschichte.

„Ovar“ bis 31.10., Galerie Hengevoss-Dürkop (U/S Hauptbahnhof), Klosterwall 13, Mo–Fr 14.00–19.00, Sa 12.00– 15.00, Eintritt frei