Hamburg. Die eindringliche Fotografie „Refugee“ von Herlinde Koelbl bleibt im Gedächtnis, ebenso Julius von Bismarcks beeindruckendes Waldbrand-Bild „Fire with Fire“. Tobias Rehbergers Aquarell „Mould Groth on Dwarf“ und Nicole Wermers „Katzensilber“ sind einfach wunderschön. Und so einen echten Markus Lüpertz oder Jim Avignon an der Wand zu haben wäre auch mal was.

Die Wahl zwischen den aktuell in der Kunsthalle ausgestellten zeitgenössischen Werken fällt schwer. Ein Glück, dass bei der Aktion „Heart – 100 artists, 1 mission“ das Los entscheidet, welches Werk zu welchem Besitzer wandern wird. National und international renommierte Fotografen, Maler, Video-, Konzept- und Installationskünstlerinnen und -künstler haben je eine DIN A5 große Arbeit für Deutschlands erste staatlich genehmigte Kunstlotterie gestiftet. Mit dabei sind Katharina Grosse, Jenny Holzer, Candida Höfer, Stephan Balkenhol, Thomas Ruff, Ólafur Elíasson und Norbert Bisky.

„Ehrensache“ für den Kunsthallen-Direktor

Mit einem Los für 40 Euro können Interessierte an der Lotterie teilnehmen und damit einen aktiven Beitrag leisten, um Projekte der UNO-Flüchtlingshilfe zu unterstützen, die in diesem Jahr ihr 40. Jubiläum feiert. „Über Genres und Grenzen hinweg zeigen 100 Künstler, dass sich jeder Mensch engagieren kann. Die Künstler, die UNO-Flüchtlingshilfe und die Hamburger Kunsthalle setzen so gemeinsam ein starkes Signal für die knapp 80 Millionen Menschen auf der Flucht“, sagt Geschäftsführer Peter Ruhenstroth-Bauer. Bis zum 8. November sind die 100 Kunstwerke im Foyer der Galerie der Gegenwart ausgestellt; bis Mitte November können Lose im Internet erworben werden. Die Einnahmen kommen dem Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) zugute.

Für Kunsthallen-Direktor Alexander Klar war es „Ehrensache“, diesem Projekt die Bühne zu bieten: „Vor Krieg, Gewalt, Hunger oder Armut fliehen zu müssen ist ein unvorstellbares Schicksal, das furchtbarerweise auch heute noch allgegenwärtig ist. Da sollte es selbstverständlich sein, dass die Kunst diesen Missstand nicht nur reflektiert oder anprangert, sondern eben auch aktiv daran beteiligt ist, dagegen vorzugehen.“

Nach der Hamburger Station werden die Werke in der Berlinischen Galerie zu sehen sein, wo am 26. November auch die Ziehung der Lose stattfinden wird. Mit etwas Glück ist man dann Kunstbesitzer – und in jedem Fall Flüchtlingshelfer.

„Heart – 100 artists, 1 mission“ 21.10.–8.11. Galerie der Gegenwart (U/S Hauptbahnhof), Glockengießerwall 5, Di–So 10.00–18.00, Do 10.00–21.00, Eintritt frei, Lose unter www.uno-fluechtlingshilfe.de/kunst