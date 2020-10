Hamburg. So sehen glückliche Musiker aus: Als Pianist Tomasz Kowalczyk, Bassist Niklas Müller, Schlagzeuger Janosch Pangritz und ihr Gast, der Trompeter Markus Stockhausen, sich nach gut 100 Konzertminuten unter tosendem Applaus gemeinsam verbeugen, ist die Freude auf und vor der Bühne riesengroß. Es geht also doch, es gibt eine Perspektive für Jazzmusiker, die monatelang mehr oder weniger von ihrem Publikum abgeschnitten waren.

Wobei der Auftritt des Tomasz Kowalczyk Trios in der Fabrik von vorn herein unter einem besonders guten Stern steht: hamburg.stream überträgt live im Internet, der NDR schneidet mit und der Saal ist tatsächlich ausverkauft – was coronabedingt eine Auslastung von ca. 30 Prozent bedeutet. Schon bei seiner Anmoderation dankt Christophe Schweizer, Vorsitzender der Jazz Federation, dem Team hinter den Kulissen, das den Abend möglich gemacht hat und tatsächlich ist dies unter den herrschenden Umständen ein perfektes Konzerterlebnis.

Jeder Besucher wird auf seinen Platz geleitet, es gibt viel Platz zu den Sitznachbarn, alle Zu- und Abwege sind eindeutig ausgeschildert und die Lüftungsanlage der Fabrik sorgt für eine leichte Brise. Und der Applaus? Ist beinahe so laut, als wäre der Saal voll besetzt.

Jazz-Trio mit Markus Stockhausen als Gast in der Fabrik

Erspielt haben ihn sich die vier Musiker mit einem ganz starken Auftritt, dem auch eine kleine technische Panne (ein Pedal des Flügels streikt) nichts anhaben kann. Das liegt zum einen an Kowalczyk, Müller und Pangritz, die sich die Bälle perfekt zuspielen, einander immer wieder Raum geben und mit den Nummern ihrer sehr hörenswerten Debüt-CD „Changing Perceptions“ punkten.

Das liegt aber auch an Markus Stockhausen, der hier als „Gast“ firmiert, jedoch wie ein fester Bandbestandteil wirkt, so homogen fügt er sich in den Gesamtsound ein. Ein Routinier mit etwa 100 Albumveröffentlichungen, der hörbar Spaß an dieser Konstellation hat und hier aus seinem reichen Oeuvre schöpft, „Vaterunser“-Vertonung inklusive.

