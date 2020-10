Hamburg. Die Bewegung beginnt in der Schulter. Ein leichtes Rollen des Gelenks, das sich fortsetzt im Oberarm, durch den Ellenbogen, die Hand, die Hüften bis zum Bein. Eine Welle durchfließt Maria Zimpels Körper, erst kaum merklich, im Laufe des gut einstündigen Stücks „Spaces Gives Place“ auf Kamp­nagel eindringlicher werdend, eine anschwellende Dünung, die die Tänzerin durch den Raum trägt.

„Space Gives Place“ beruht auf einem ausgeklügelten Bewegungssystem, das mittels Markierungen auf dem Bühnenboden abgeschritten wird. Und durch das Zimpel, vergangene Saison K3-Residenzchoreografin, tanzt – eigentlich eine konventionelle Arbeit, die durch die Konzentration der Künstlerin auf ihre Bewegungen an Spannung gewinnt. Wirklich weit führt das allerdings nur, weil nach 40 Minuten ein radikaler Bruch stattfindet, ansonsten bleibt es extrem reduzierter Tanz, der immer nur auf sich selbst verweist. Das allerdings auf extrem hohem Niveau.

Ein Meister der Reduktion ist auch Laurent Chétouane. Mit „Op. 131: End/Dance“ hat der Franzose sich Beethovens Streichquartett Op. 131 vorgenommen, das sich musikalisch als radikale Dekonstruktion einer Komposition verstehen lässt. Auf Kampnagel wird das rund 50-minütige Stück live gespielt von einem zentral auf der Bühne platzierten Ensemble, welches Léonard Engel umtanzt und umstolpert. So wie Beethoven in seinem letzten Quartett die Musik an einen Endpunkt führte, so steht auch Engels schutzlose Performance für ein Ende des Tanzes: Der Künstler wirft sich im Wortsinne in die Musik, grob, wüst, voller Leidenschaft. Engel ist ein virtuoser Tänzer im klassischen Repertoire, hier transzendiert sich diese Bewegungskunst in berührendes Stöhnen, Heulen, Fallen. Ein kleiner, großer Abend.