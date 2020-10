Hamburg. Seine bislang größten Erfolge­ hat Regisseur Kilian Riedhof mit Fernsehfilmen erzielt. Herausragend war der schonungslose Mobbing-Film „Homevideo“ mit Jonas Nay, für den es vier Grimme- und zwei Deutsche Fernsehpreise gab. Aber auch mit den TV-Dramen „Der Fall Barschel“ und „Gladbeck“ konnte der Hamburger Filmemacher punkten. Dass er auch für die große Leinwand effektiv arbeiten kann, zeigte Riedhof in „Sein letztes Rennen“ als er Dieter Hallervorden im Altenheim noch einmal für den Berlin-Marathon trainieren ließ. Jetzt möchte der Hamburger gleich vier Kinofilme hintereinander inszenieren.

Und die haben es durchaus in sich: Das erste Projekt, das Riedhof angehen will, ist die Verfilmung des Buchs „Meinen Hass bekommt ihr nicht“ und spielt vor dem Hintergrund des Attentats auf den Pariser Konzertclub Bataclan im Jahr 2015. 89 Menschen wurden darin von Dschihadisten ermordet, darunter auch die junge Mutter Hélène Leiris. Ihr Ehemann Antoine Leiris erzählt in dem Buch von den Anschlägen und davon, wie er mit seiner Trauer umgeht.

Französisch-belgisch-deutsche Koproduktion

Der Film ist als französisch-belgisch-deutsche Koproduktion geplant. Auf deutscher Seite ist daran die Komplizen Film beteiligt, die Produktionsfirma von Maren Ade („Toni Erdmann“). Bei der Berlinale im Februar erhielten Riedhof und seine Koautoren Jan Braren und Marc Blöbaum für den Text aus den Händen von Kulturstaatsministerin Monika Grütters jeweils eine Lola für das beste unverfilmte Drehbuch. Diesen Status hat das Projekt noch immer, obwohl es längst hätte anders sein sollen.

„Wir wollten eigentlich schon vor dem Lockdown drehen“, erzählt Riedhof. Der Drehstart ist jetzt für Ende Oktober terminiert. Erst einmal. „Ich freue mich, dass es wieder losgeht, fürchte aber zugleich, dass wir noch einmal in einen Lockdown kommen. Wenn ich sehe, wie viele Menschen die Maske gar nicht oder doof unter der Nase tragen, ärgert mich diese alberne Renitenz. Ich habe manchmal den Eindruck, dass meine fünf Jahre alte Tochter in ihrem Hy­gienebewusstsein weiter ist als viele Leute in der Bahn oder im Flugzeug.“ Aber natürlich sei die Umsetzung der Maßnahmen auch am Drehort nicht einfach. „Die Anfangsszene meines Films zeigt ganz alltäglich eine Familie, zu der der Sohn am Morgen ins Bett krabbelt. Wie soll man das mit einem Mindestabstand von 1,50 Metern drehen? Da bräuchte ich ja ein 4,50-Meter-Bett.“ Da helfen nur tägliche Tests und Quarantäne.

Riedhof verarbeitet den Anschlag auf das Pariser Bataclan filmisch.

Foto: picture alliance / abaca

Aber der Schrecken ist manchmal nicht weit entfernt. Riedhof hatte mit einem belgischen Tonmeister gesprochen, den er für den Film engagieren wollte. Zwei Wochen später war der Mann an der Virus-Erkrankung gestorben. „Das hat mich tief schockiert. Aber wir bekommen auch die Chance, uns neu zu definieren. Die sollte man nutzen. Meine Kollegen und ich sind uns in dieser Zeit bewusst geworden, wie wertvoll es ist, Filme zu drehen. Das hat auch für eine neue Solidarität unter den Filmemachern gesorgt.“ Er persönlich habe auf ein „Jetzt erst recht“ umgestellt. „Wir haben so lange für diesen Film gekämpft, wir werden ihn jetzt drehen und auf der Zielgeraden damit auch Erfolg haben.“

Große Verantwortung

Gleich im Anschluss an den Bataclan-Film möchte der Hamburger „Last Song For Stella“ inszenieren. Der Film basiert auf einer wahren Geschichte und geht Riedhof schon seit 20 Jahren im Kopf herum. Es geht um eine Jüdin, die während der Nazi-Zeit andere denunzierte, sie hat Hunderte jüdische Mitbürger verraten. Paula Beer soll die Hauptrolle spielen. „Sie ist eine der besten Schauspielerinnen ihrer Generation. Ich bin sehr froh, dass sie das macht. Es ist eine schwere Rolle, aber sie hat das Vermögen und die Aura, die man dafür braucht.“

Er sei sich der großen Verantwortung bewusst, als deutscher Regisseur diese jüdische Geschichte zu erzählen, sagt Riedhof. „An Stellas Schicksal und Geschichte wird deutlich, wie ein Mensch zum Verräter werden kann, wie fragil ethische Grundsätze sein können, wenn sie unter den massiven Druck eines Unrechtssystems geraten. In der gnadenlosen Selbstbezogenheit dieser Figur liegt ganz viel Heutiges. Ich denke, wir alle sind den Menschen der damaligen Zeit näher, als wir glauben. Man kann sich sehr schnell in Stella wiedererkennen. Mehr, als einem lieb ist.“ Wie in so vielen Riedhof-Filmen geht es um ein Trauma und seine Bewältigung. „Mich interessiert das Psychologische an den Stoffen, das Verstörende. Was beschäftigt unsere Seelen, in welchen Mythen bewegen wir uns? Daraus entwickle ich in erster Linie meine Bildsprache.“

Corona-Krise hat tiefe Spuren hinterlassen

Die Corona-Krise hat aber auch im privaten Bereich Spuren an dem 1971 Geborenen hinterlassen. „Wir leben in einem politisierten Jahrzehnt, viele privatistische Haltungen werden gerade pulverisiert. Wir können unser persönliches Leben von der globalen Situation nicht mehr länger trennen. Das hat meine Kreativität noch einmal radikalisiert. Man wird noch strenger gegenüber den eigenen Ideen. Daher bin ich dieser Situation in gewisser Weise auch dankbar.“

Kilian Riedhof, verheiratet mit der Schauspielerin Jana Voosen, hat mehr Zeit mit seiner kleinen Tochter verbracht und häufiger mit seiner Mutter telefoniert. Die Belastung sei höher geworden, aber die Beziehungen intensiver. „Man redet plötzlich über ganz existenzielle Dinge. Man wird sich noch stärker bewusst, wie berührend das Menschliche ist. In den ersten Tagen des Lockdowns kam man sich ja fast vor wie in einem Kloster. Leere Straßen in der Schanze: Wann gibt es das schon abends?“

Er hat bei Hark Bohm und Michael Ballhaus gelernt

Apropos Schanze: Riedhof wird wütend, wenn er an die Zustände denkt, die dort bis vor Kurzem herrschten. Den Sommer beschreibt er so: „Überall lagen kaputte Flaschen herum, es war fast wie nach G 20. Nach dem Alkoholverbot hatte man zum ersten Mal den Eindruck, das Viertel ist jetzt nicht überfallen worden, es konnte bei sich sein. Durch das Cornern war vorher war die Lage förmlich explodiert. Es wimmelte vor Menschen. Das macht einen wirklich wütend. Diese Menschen haben ihre Verantwortung nicht begriffen und sich einfach unreif verhalten. Ich bin froh, dass jetzt diese Maßnahmen getroffen wurden. Von mir aus können sie gern für immer so bleiben.“

Als eines seiner beruflichen Vorbilder versteht Riedhof den kürzlich gestorbenen britischen Regisseur Alan Parker. „Ich habe seine Filme geliebt: ,Angel Heart­‘, ,Das Leben des David Gale‘. Er war in seiner Inszenierung sehr nah an seinen Schauspielern. In seinen Filmen steckt eine große Humanität.“

Jetzt ist Riedhof selbst, der unter anderem bei Hark Bohm und Michael Ballhaus gelernt hat, vielleicht schon Vorbild für den einen oder anderen Nachwuchsfilmer. Seine eigene Arbeitsweise beschreibt er so: „Man weckt einen Mythos, der einen irgendwann einfach übernimmt. Es geht nicht nur um das Handwerk.“ Man müsse Erfahrungen zulassen, nur dann könne das auch der Zuschauer. „Das ist eigentlich der aufregendste Moment beim Filmemachen. Die absolute Hinwendung zum Zuschauer ist auch in Deutschland möglich. Wir müssen es wagen, intelligent und emotional zugleich erzählen. Wir sind in den letzten Jahren auf dem Weg dahin.“