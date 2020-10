Konzerte zum Feierabend in der bar noir im Hotel Tortue

Hamburg. Das vor zwei Jahren eröffnete Hotel Tortue Hamburg (Stadthausbrücke 10) in den Stadthöfen muss zwar derzeit auf After-Work-Tanzlustbarkeiten verzichten, aber nicht auf Musik. In einer neuen Reihe werden bei den „Soul Nights bar noir“ Soul-Klassiker und Eigenkompositionen des Duos Lutz & Edwards präsentiert. Sängerin Sandy Edwards und Pianist Matthias Lutz empfangen an jedem Donnerstag ab 19 Uhr wechselnde musikalische Gäste. Der Eintritt ist frei, die Getränke sind allerdings auch hochpreisig. Eine Tischreservierung wird empfohlen über den Link opentable.de/r/bar-noir-hamburg.