Hamburg. Nachdem vor einigen Tagen schon das Deutsche Schauspielhaus eine Premiere („Richard the Kid“) auf unbestimmte Zeit verschieben musste, trifft es nun auch das Thalia Theater – und das gleich doppelt: „Pippi Langstrumpf“ in der Inszenierung von Jette Steckel wird nicht wie angekündigt im November herauskommen – stattdessen realisiert der ungarische Film - und Theaterregisseur Kornél Mundruczó kurzfristig eine Deutschsprachige Erstaufführung am Alstertor: Die Produktion „Krum. Ein Stück mit zwei Hochzeiten und zwei Begräbnissen“ des (in Deutschland bislang nicht oft gespielten) israelischen Dramatikers Hanoch Levin soll am 15. November Premiere feiern.

Mundruczó, der bei den Filmfestspielen in Venedig in diesem Jahr mit seinem von Martin Scorsese produzierten Film „Pieces of a Woman“ für einen Goldenen Löwen nominiert war, hat schon mehrfach am Thalia Theater inszeniert, zuletzt „Liliom“ in einer Koproduktion mit den Salzburger Festspielen.

Medienübergreifende Unterstützung aus Los Angeles

Thalia-Intendant Joachim Lux zeigte sich „sehr froh“, dass es gelungen sei, innerhalb weniger Wochen „einen der künstlerisch wirklich wichtigen europäischen Regisseure zu verpflichten“. Es sei nicht einfach gewesen, betonte Lux, Kornél Mundruczó aus seinen Verpflichtungen gegenüber dem Streaming-Portal Netflix „herauszulösen“: „Wir bedanken uns sehr für die medienübergreifende Unterstützung aus Los Angeles!“

Ebenfalls verlegt wird die ursprünglich für Januar geplante Inszenierung „State of Affairs“ der in Berlin lebenden israelischen Regisseurin Yael Ronen. Als Grund nannte das Thalia hier Ronens „coronabedingt gewachsene Verpflichtungen als Hausregisseurin am Gorki Theater“ in Berlin.