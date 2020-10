Hamburg. Und dann versagt Jürgen Flimm die Stimme. Der ehemalige Thalia-Intendant erinnert an den am 11. Juli im Alter von 88 Jahren gestorbenen Schauspieler Peter Maertens, er erzählt, was für ein großer Komiker Maertens gewesen sei, er erzählt, dass Maertens niemals zynisch gewesen sei, er erzählt lange von Maertens’ Fußball-Leidenschaft. Und schließlich beginnt er einen persönlichen Satz: „Mir war während meiner langen Intendantenzeit das Thalia weniger fremd, weil Peter da war.“ Und dann schluchzt Flimm, die Theaterlegende.

Von 1961 bis 1970 und wieder ab 1985 war Maertens Mitglied des Thalia-Ensembles, tatsächlich aber dauerte die Verbindung des Schauspielers zum Haus noch viel länger: Sein Vater war Intendant Willy Maertens, seine Kinder Kai, Michael und Miriam Maertens standen ebenfalls auf der Bühne am Alstertor. Die Familie Maertens prägte das Thalia über Generationen, der Tod von Peter Maertens im Juli war ein herber Verlust, zumal er bis zuletzt immer wieder große Rollen übernommen hatte, in den Arbeiten von Luk Perceval und Christopher Rüping etwa. Entsprechend ist es absolut angemessen, dass das Thalia dem Schauspieler einen feierlichen Abschied ausrichtet, am Sonntagvormittag, mit Reden, musikalischen Einlagen, kurzen szenischen Passagen. Oft berührend, manchmal sentimental, zwischendurch fröhlich, meistens traurig, selten eitel.

Der aktuelle Thalia-Intendant Joachim Lux also beschwört die Kraft des Theaters als „Spielen gegen den Tod“, Sohn Kai Maertens betont die Begeisterung seines Vaters für Wortspiele („Was ist Bernhard, wenn er einen Diener macht – ein Bernhardiner!“), Tochter Miriam singt Bob Dylans „Make You Feel My Love“, Steffen Siegmund (der mit Maertens in dem Zwei-Personen-Stück „Besuch bei Mr. Green“ ein beeindruckendes Duett ablieferte) zeichnet das liebevolle Porträt eines St.-Pauli-Fans. Überhaupt, in kaum einer Beschreibung von Maertens fehlt dessen Begeisterung für Fußball, das ist vielleicht ein allzu einfacher Zugang zu einem Menschen, aber, zugegeben, er funktioniert.

Was aber noch mehr funktioniert, ist, wenn eine Leerstelle auftritt. Einmal spielt Sebastian Zimmler eine kurze Szene aus Christopher Rüpings Inszenierung „Panikherz“, Freude am Exzess, Sehnsucht nach Entgrenzung, schließlich köpft Zimmler eine Flasche Sekt. „Wer stößt mit mir an?“, fragt er aufgekratzt, aber da ist niemand mehr zum Anstoßen, da ist nur noch Nebel, dunkle Musik, ein Schatten.

Noch einmal zurück zu Ex-Intendant Flimm. Der hat seine sehr persönliche, sehr lange Rede beendet, und dann wendet er sich zum Maertens-Foto an der Bühnenrückwand. Flimm winkt, und ohne Mikroverstärkung ruft er ihm „Ich danke dir!“ zu, mit heller, kindlicher, trauriger Stimme. Und da ist wahrscheinlich jedem im Saal zum Heulen.