Hamburg. Der fantastische Auftritt von Saxofonist Nubya Garcia vor zwei Jahren beim „Überjazz“-Festival auf Kampnagel hatte nur einen Haken: Es gab hinterher keine Tonträger zu kaufen, auch nicht bei den üblichen Online-Händlern. Die Britin hatte zwar schon ein Album und eine EP veröffentlicht, doch beides war vergriffen.

Umso schöner, dass nun „Scource“ (Concord Jazz) erschienen ist, eine Leistungsschau, die hält, was Nubya Garcia live versprochen hatte. Das Titelstück groovt als jazzige Dub-Reggae-Nummer, „The Message Continues“ ist wohlige Wärme ausstrahlender Jazzfunk und eine mitreißende Portion kolumbianische Cumbia gibt es gegen Ende noch obendrauf. Ein beseeltes Album, das in der Tonalität an Kamasi Washington erinnert und dem der Einfluss von Produzent Kwes (Bobby Womack, Solange) deutlich anzuhören ist.

Eine sichere Bank ist seit vielen Jahren das Tingvall Trio und daran ändert sich auch mit „Dance“ (Skip Records) nichts. Pianist Martin Tingvall, Bassist Omar Rodriguez Calvo und Schlagzeuger Jürgen Spiegel sind einfach große Könner, die sich perfekt ergänzen. Da trifft Lyrisches auf treibende Rhythmen, Melodieverliebtheit auf die Lust, das Gaspedal auch mal ordentlich durchzutreten.

Wobei es in diesem Fall einen inhaltlichen Rahmen gibt: den Tanz als Ventil und Gefühlsausdruck. Und so geht die Reise nach Kuba und Japan, nach Spanien und in die arabische Welt, natürlich auch nach Schweden, von wo mit „Sommarvisan“ eine der schönsten Nummern dieses Albums kommt. Wer Band und Label in diesen Zeiten gezielt unterstützen will kauft unter www.shop-skiprecords.com.

Das gilt auch für eine weitere Veröffentlichung aus dem Hause Skip, die Doppel-CD „The Concert“. Sie versammelt die Höhepunkte des Jubiläumskonzerts des Hamburger Labels, das von Sabine Bachmann und Bernd Skibbe seit inzwischen mehr als 20 Jahren mit so viel Herzblut betrieben wird.

Klar, dass zum Fest im September 2019 ein illustres Musikeraufgebot in den Großen Saal der Laeiszhalle kam und auf wie hinter der Bühne Partystimmung herrschte. Das Tingvall Trio und Pianist Omar Sosa, das Emil Brandqvist Trio, Gitarristin/Sängerin Nina Attal, Saxofonist Tony Lakatos und viele mehr: Die Spielfreude war riesengroß, die Begeisterung des Publikums ebenso. Für alle, die dabei waren (und alle anderen auch) eine unbedingte Kaufempfehlung.