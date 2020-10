Hamburg. Es scheint gerade ziemlich en vogue zu sein im deutschen Komödien-Kino, geplante Hochzeiten infrage zu stellen: Im kürzlich gestarteten „Hello Again“ ist es Alicia von Rittberg, die damit beschäftigt ist, die Hochzeit eines ehemaligen Kindergartenfreundes zu unterbinden. Und auch in „Es ist zu deinem Besten“ erleben wir gleich zu Beginn das Scheitern einer groß anberaumten, pomphaften Vermählungsfeier. Der stolze Herr Vater (Heiner Lauterbach) jedenfalls, der seine Tochter so gerne mit seinem Anwaltskollegen verbunden gesehen hätte, ist am Boden zerstört.

Dass sich seine über alles geliebte Antonia stattdessen mit einem revo­luzzernden „Kommunisten“ einlässt, macht die Sache für den Papa keineswegs einfacher. In seiner Komödie berichtet Regisseur Marc Rothemund indes nicht nur vom Leidensweg eines Heiner Lauterbach, auch Jürgen Vogel („Der freie Wille“) und Hilmi Sözer („Jerichow“) schlüpfen in die Rollen von heftig klammernden Vätern.

Aussichtsloser Kampf

Dass die drei Daddys auch noch Schwäger sind, ist einem nicht immer ganz nachvollziehbaren, indes fürs leichte Komödienfach völlig angemessenen Drehbuch geschuldet (aus der Feder von Hans Rath und Felix Starck). Kalle (Vogel), Arthur (Lauterbach) und Yus (Sözer) sind Schwäger und Freunde, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten: Vogel gibt einen Bruce-Willis-Verschnitt mit losem Mundwerk und großem Herz. Lauterbachs Anwalt ist so schleimig wie seiner Tochter gegenüber liebevoll. Sözer spielt einen etwas weltfremden Physiotherapeuten.

In dem Durcheinander hat sich nicht nur Arthurs Antonia neu verliebt: Yus’ Tochter hat sich einen Möchtegern-Gangster angelacht, Kalles Filia einen bald 30 Jahre älteren Filou und Fotografen. Das alles können die Papas so nicht hinnehmen! Mit dem Schlachtruf „Wir sind die Super-Schwäger!“, ziehen die drei schließlich in einen – vermeintlich – höchst aussichtslosen Kampf.

Adaption eines spanischen Kino-Hits

„Es ist zu deinem Besten“ ist die Adaption eines spanischen Kino-Hits: „Es por tu bien“ soll mehr als 1,5 Millionen Zuschauer angelockt haben. Ob dem deutschen, in Berlin und Umgebung gedrehten Pendant nun eine ähnliche Erfolgsgeschichte bevorsteht, bleibt abzuwarten: Das Niveau durchschnittlicher Komödien-Kost vermag der Film kaum je zu überschreiten. Dafür sind die Gags zu lendenlahm, ist die Musikauswahl zu vertraut (von „My Sharona“ bis „Bad To The Bone“), sind die meisten Settings, viele Dialogsätze wenig überraschend („Meinetwegen soll sie diesen Kommunisten heiraten!“).

„Es ist zu deinem Besten“ 90 Minuten, ab 12 Jahren, läuft im Astor, Blankeneser, Cinemaxx Dammtor, UCI Othmarschen, Mundsburg und Wandsbek