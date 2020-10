Hamburg. Im September startete das Fundus Theater ins 40. Jubiläumsjahr. An diesem Wochenende nun zeigt die Kinder- und Jugendbühne in Eilbek seine zweite Gastspiel-Premiere: „Der Tiger und Du“ ist ein beinahe philosophisches Theaterstück, bei dem es um die Beziehung zwischen Kind und Tier sowie um das Tier im Kind geht.

Einmal mehr will das Fundus Theater seinem Konzept als unterhaltsames Forschungslabor gerecht werden. Tiger-Performer Tobias M. Draeger wird im Kostüm mit den jungen Besuchern (und ihren Eltern) die Sinne, das Schauen, Riechen und Hörern, schärfen, um so „die eigene Wildheit“, jedoch auch „die Ruhe und das Zähmbare im Menschen“ zu entdecken. So können die Gäste körperliche Grenzen erproben und zugleich spielerisch Lebensfragen betrachten. Aus Abstands- und Hygienegründen ist die Zahl der Sitzplätze im Fundus The­ater derzeit von rund 100 auf weniger als ein Viertel reduziert.

„Der Tiger und Du“ für 5 bis 11 Jahre, HH-Premiere Fr 9.10., 18.00, Sa 10./So 11.10., jew. 16.00, Fundus Theater (S Landwehr), Has­selbrookstr. 25, Restkarten zu jew. 7,50 (erm.) bis 10,50: T. 250 72 70; www.fundus-theater.de