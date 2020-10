Opus-Klassik-Preis: Rudolf Buchbinder in der Elbphilharmonie

Hamburg. Am 17. und 18. Oktober werden die diesjährigen Opus-Klassik-Preise verliehen, und jetzt ist auch bekannt, wer in diesem Jahr für sein Lebenswerk ausgezeichnet wird: der österreichische Pianist Rudolf Buchbinder, eine Legende am Flügel und in diesen Tagen sogar in Hamburg zu Gast. Im Großen Saal der Elbphilharmonie ist der 73-Jährige am 13. Oktober mit drei sehr populären Beethoven-Sonaten (Pathe­tique, Mondschein und Appassionata) zu hören. Das Konzert um 18.30 Uhr ist ausverkauft. Für 21 Uhr gibt es aber noch Karten unter www.proarte.de.