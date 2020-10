Hamburg . Eigentlich waren sie Kunstkomplizen, doch wenn es um den Kubismus geht, hat Georges Braque (1882-1963) gegenüber Pablo Picasso (1881-1973) in der öffentlichen Wahrnehmung stets das Nachsehen. Höchste Zeit also, das Revolutionäre im Werk Braques zu würdigen. Einen exzellenten Überblick bietet nun das Bucerius Kunst Forum in einer umfassenden retrospektiven Ausstellung, der ersten in Deutschland seit 32 Jahren.

80 zentrale Werke geben Einblicke in alle Schaffensperioden und die Entwicklung des französischen Malers, angefangen beim fauvistischen Frühwerk über die verschiedenen kubistischen Phasen bis zum Spätwerk mit seinen Landschaften und Vogeldarstellungen. Konzipiert wurde die Ausstellung „Georges Braque. Tanz der Formen“ von Kathrin Baumstark, künstlerische Leiterin des Bucerius Kunst Forums, und von Brigitte Leal vom Centre Pompidou/Musée national d’art moderne und fußt zum großen Teil auf den umfangreichen Beständen des Pariser Museums.

Georges Braque hatte eine Vorliebe für grelle und flächige Farben

Mit den Fauvisten, von Kunstkritikern der Zeit als „wilde Tiere“ verunglimpft, teilte der junge Georges Braque die Vorliebe für grelle und flächige Farben. Geboren in Paris, aber in Le Havre, in der unwirtlichen Normandie aufgewachsen, begeisterte er sich für das Klima und das Licht im südfranzösischen L’Estaque, das auch seine Weggefährten Derain, Matisse und Cézanne anzog. Letzterer inspirierte ihn zu dem ikonischen Werk „Le Viaduc de L’Estaque / Der Viadukt von L’Estaque“ (Anfang 1908). Die Farben sind entsättigt, die Hauswände vereinfacht dargestellt, nicht klassisch modelliert. Die Bildtiefe nimmt ab. In dieser Arbeit wird das Revolutionäre des Kubismus bereits sichtbar. Es lag nicht etwa in der geometrischen Formgebung, sondern in einer neuen Raumbetrachtung.

Georges Braque: „Le Guéridon rouge“.

Seit der Renaissance galt die Zentralperspektive als größte Errungenschaft der Malerei. Braque bezeichnete sie als „Katastrophe“ und löste den dreidimensionalen Bildraum in kubistischen Zersplitterungen auf. Zu beobachten ist dies etwa in zentralen Werken des „analytischen Kubismus“ wie „L’Homme à la guitare / Der Mann mit Gitarre“ (1914). Zudem integrierte Braque als gelernter Dekorationsmaler Materialien wie Sand, Sägespäne und Steine in seine Farben, was den Bildern auch eine neue Haptik verlieh.

Lust am Spiel mit der Form

Häufig sind in seinen Werken Musikinstrumente zu sehen, er selbst spielte Flöte und Akkordeon und war mit Komponisten wie Erik Satie befreundet. In einem kleinen Zeichenkabinett sind im Bucerius Kunst Forum auch Kostüm- und Bühnenentwürfe für das Ballett Salade (1924) zu besichtigen.

An Georges Braques: „Le Duo / Das Duett“ (Anfang 1937) kehrte die Farbe zurück.

Mit Pablo Picasso verband Georges Braque die Lust am Spiel mit der Form. Die Bilder der beiden Künstler waren einander zeitweise so ähnlich, dass sie sie sogar wechselweise signierten. Für den zum Militärdienst eingezogenen Franzosen Braque sollte der Erste Weltkrieg eine entscheidende Zäsur werden, von der der Spanier Picasso verschont blieb. Von einem Granatsplitter am Kopf getroffen, konnte Braque zwei Jahre lang aufgrund von Augenproblemen nicht malen. Zu der Zeit rückte die Kunst von der Avantgarde wieder ab, die klassische Antike galt erneut als Vorbild. Dieser Bruch ist zu beobachten an den beiden „Canéphore / Kanephore“ (1922) betitelten Werken.

Georges Braque stellte noch vor Picasso im Louvre aus

Im „synthetischen Kubismus“ kehrte anschließend die Farbe zurück mit collageartigen, klar umrissenen Teilflächen, etwa in „Fruits sur une nappe et compotier/Früchte auf einem Tischtuch und Obstschale“ (1925). In dem „metamorphen Kubismus“, wie er sich in dem berühmten Werk „Le Duo / Das Duett“ (Anfang 1937) zeigte, fanden sich auch wieder Raumdarstellungen. Die Linie erschien nun geschwungen. Teilflächen verschmolzen ineinander. Braque löste sich vom Gegenstand, ihn interessierten die Beziehungen von Dingen und Räumen. Der Tisch in „Nature morte à la nappe rouge / Stillleben mit rotem Tischtuch“ (1935) zeigt fast anthropomorphe Züge. Zu der Zeit entstanden auch diverse Atelierbilder, die er immer wieder übermalt hat.

Der Zweite Weltkrieg ließ erneut die Farbigkeit aus Braques Werken verschwinden. Er malte schwarze Fische und Totenköpfe als Vanitas-Motive. Für ihn besaßen diese jedoch keinen Symbolcharakter, sondern spiegelten den Eindruck der Zeit. Braque war kein Mitglied der Résistance, er setzte vielmehr auf einen passiven Widerstand. Dem Chaos des Krieges und der politischen Zustände begegnete er in mit einer festen, definierten, kompakten Malerei.

Seine größten Erfolge feierte er nach Kriegsende: Das Bild „Le Billard/Der Billardtisch“ (1944) wurde auf der ersten Biennale nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Grand Prix, dem großen Preis für Malerei, ausgezeichnet. Noch vor Pablo Picasso durfte er als erster lebender Künstler im Louvre ausstellen. In seiner letzten Schaffensphase kehrte Georges Braque zur Landschaftsmalerei zurück.

Das Bucerius Kunst Forum sei trotz der Corona-Pandemie gut über den Sommer gekommen, berichtet Direktorin Kathrin Baumstark. Die zeitlich verlängerte David-Hockney-Ausstellung habe insgesamt mehr als 90.000 Besucher anzogen.

Die üblichen Abstands- und Hygieneregeln gelten nun auch für die Braque-Schau, zu der sogar thematische Einführungen angeboten werden. Eine Ausstellung, die eindrucksvoll anhand zahlreicher herausragender Werke den Weg eines der bedeutendsten Künstler des 20. Jahrhunderts nachzeichnet.

