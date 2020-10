Hamburg. Erst kein Glück gehabt, jetzt kommt noch Pech hinzu: Nachdem die Premiere von Shakespeares „Richard III.“, eine Koproduktion mit dem Deutschen Schauspielhaus in Hamburg, bei den im Umfang eingedampften Salzburger Festspielen ausfallen musste, wird nun auch die Hamburger Premiere verschoben.

Eigentlich sollte am 10. Oktober „Richard the Kid“ (der erste Part einer auf zwei Teile angelegten Produktion) in der Regie von Karin Henkel über die Bühne gehen. Nun hat sich die Hauptdarstellerin Lina Beckmann, die den Richard spielt, während einer Probe einen Achillessehnenriss zugezogen – sie kann bis auf weiteres nicht auftreten.

Schauspielhaus reagiert mit Ersatzstück

Ein Ersatz-Premierendatum gibt es noch nicht; bereits gekaufte Karten für „Richard the Kid“ können zurückgegeben oder gegen Karten für eine andere Vorstellung eingetauscht werden.

Für den nun frei werdenden Premierentermin hat das Schauspielhaus ein Gastspiel eingeladen: „Macht und Widerstand“ von Ilija Trojanow, eine Koproduktion des Schauspiel Hannover mit dem Deutschen Theater aus Berlin (Regie: Dušan David Parízek). Neben Samuel Finzi spielt unter anderem Schauspielhaus-Ensemblemitglied Markus John.