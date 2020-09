Drei Hamburger Stimmen von Pop über Soul bis Folk

Viel Elektronik, etwas Trap, so klingt sehr gut gemachter, moderner und urbaner Pop aus Hamburg.

Hamburg. Dass Anna-Maria Nemetz alias Annama keine Berührungsängste hat und gern ans Limit geht, sieht man schon im Video zur Single „Rockstar“: Gedreht wurde es im Normalbetrieb im Goldenen Handschuh! Respekt, das darf nicht jeder. Auch das Solo-Debütalbum „Track No. 12“ (Alienpunk) des ehemaligen Models, das in der Fashionista-Band B.O.X.E.R. sang, ist ein fettes Ausrufezeichen. Mit markerschütternden Beats, Top-Produktion und plakativ vorlauten Texten gehen Songs wie „Fehler“, „Bitte tu mir weh“, „Benzin“ oder „Lass uns nochmal miteinander schlafen“ auch in den langsamen Abschnitten ungebremst nach vorne.