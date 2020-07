Anna Depenbusch, Haiyti und Fatoni spielen in Stade

Stade. Nicht nur in Hamburg sind mehr und mehr pandemiegerechte Open-Air-Konzerte zu erleben, auch nur wenige Bahn- oder Autominuten entfernt. Nach dem „Lüneburger Kultursommer“ auf den Sülzwiesen, auf denen in den kommenden Wochen Die Orsons, Thees Uhlmann, Liedfett, Vicky Leandros, Samy Deluxe und weitere Gäste zu erleben sind, beginnt an diesem Wochenende auch im Lichtspielgarten in der kleinen Hansestadt Stade (Altländer Straße 29) die Freiluftsaison auf Stühlen und mitgebrachten Picknickdecken.

Den Auftakt macht die Hamburger-Berliner Rapperin Haiyti am 25. Juli (28,65 Euro im Vorverkauf), es folgen der Münchner Hip-Hop-Querdenker Fatoni am 7. August (30,85 Euro), die Electro-Chaoten Gestört aber geil am 8. August (Kopfhörer-Konzert, 29,39 Euro), die vielgelobten Top-Newcomer Provinz am 15. August (32,50 Euro), die Hamburger Lieblingssängerin Anna Depenbusch solo am Klavier am 22. August (34,15 Euro) und die ebenfalls aus Hamburg stammenden Klangkünstler Hundreds mit einem Electro-Akustik-Set am 27. August (30,85 Euro). Weitere Konzerte, unter anderem von Electronica-Künstler Christian Löffler, sind in Vorbereitung. Es gelten die derzeit üblichen Regeln bei Open-Air-Veranstaltungen: Kontaktdaten-Erfassung der Besucher, Maskenpflicht bei Betreten und Verlassen des Platzes sowie freie Platzwahl von Gruppen von bis zu zehn Personen.

Lichtspielgarten Stade Infos und Programm unter www.stade-tourismus.de