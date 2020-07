Hamburg Vertragsverlängerung: Karin Beier bleibt am Schauspielhaus

Schauspielhaus-Intendantin Karin Beier bleibt in Hamburg (Archivbild).

Seit 2013 ist Beier Intendantin in Hamburg. Das soll auch in Zukunft so bleiben, verkündet Kultursenator Carsten Brosda (SPD).