Heute startet die Autokino-Saison in Hamburg

Hamburg. Die Kinobranche ächzt unter der Corona-Krise. Seit Mitte März sind die Häuser schon geschlossen und erst jetzt darf es vorsichtige Neustart-Versuche geben. Cinemaxx Dammtor und Wandsbek sind vorangegangen, das UCI Othmarschen folgt am 8. Juni. Die Idee, in Hamburg Autokinos zu eröffnen, war schnell da, doch bis alle organisatorischen und behördlichen Hürden genommen waren, hat es etwas gedauert. Heute aber geht es los – zunächst am Cruise Center Steinwerder, und zwar mit den „Känguru-Chroniken“, denen die Corona-Krise besonders übel mitgespielt hat. Der Film galt als sicherer Kassenschlager, bevor die Leinwände schwarz wurden… Am Wochenende folgen Autokino-Eröffnungen auf dem Heiligengeistfeld und auf der Trabrennbahn Bahrenfeld. Und für Spezialisten gibt es das kleine Independent Autokino Oberhafen. Wir verraten, was wo läuft.

Auf dem Gelände des Cruise Centers Steinwerder ist nicht nur der Blick auf die Leinwand spektakulär.

Foto: Agentur Morgenwelt

Cruise Inn, Steinwerder

Wann geht es los?

Am 3. Juni, die Filme beginnen jeweils um 21 Uhr

Was kostet der Eintritt?

12 Euro, Karten unter https://cruise-inn.de

Für wie viele Autos ist Platz?

270, maximal fünf Personen pro Auto.

Welche Filme werden gezeigt?

„Die Känguru-Chroniken“ (3.6.), „Knives Out“ (4.6.), „Little Women“ (4.6.), „Das perfekte Geheimnis“ (5.6.), „Der Junge muss an die frische Luft“ (5.6.), „Es“ (5.6.). Außerdem gibt es Konzerte von Max Giesinger (14.6.), Farid Bang (17.6.), Sido (24.6.) und Revolverheld (26.6.). Die Preise liegen zwischen 65 und 97 Euro pro Auto.

Gibt es Popcorn? Ja, aber es muss vorab online bestellt werden.



Auf dem Heiligengeistfeld laufen die Vorbereitungen.

Foto: Andreas Laible

Das Autokino, Heiligengeistfeld

Wann geht es los?

Am 6. Juni um 20 Uhr. Es gibt mehrere Vorstellungen am Tag zu unterschiedlichen Zeiten.

Was kostet der Eintritt?

Erwachsene 12 Euro, Kinder bis 16 Jahre und Plätze auf der Rückbank: 6 Euro, Karten unter www.zeise.de

Für wie viele Autos ist Platz?

Leinwand 1: 300 Autos, Leinwand 2: 200 Autos, maximal fünf Personen pro Auto.

Welche Filme werden gezeigt?

Unter anderem „Lindenberg! Mach dein Ding“ (6.6.) mit Besuch von Regisseurin Hermine Huntgeburth und Produzent Michael Lehmann, „Narziss und Goldmund“, „Feuerwehrmann Sam – Plötzlich Filmheld“, „Die Känguru-Chroniken“ und „Knives Out“, (alle 7.6.)

Gibt es Popcorn?

Vorab kann online ein „Snack-Büdel“ bestellt werden.

Eine Idylle: Autokino auf der Trabrennbahn Bahrenfeld.

Foto: Outdoorcine

Trabrennbahn Bahrenfeld

Wann geht es los?

Am 6. Juni um 21.45 Uhr.

Was kostet der Eintritt?

20 Euro pro Fahrzeug, Infos und Buchung auf der Facebook-Seite von Autokino Hamburg.

Für wie viele Autos ist Platz?

500, maximal fünf Personen pro Auto.

Welche Filme werden gezeigt? „Night Life“ (6.6.), „Die Hochzeit“ (7.6.), „Das perfekte Geheimnis“ (8.6.) und „Bad Boys“ (9.6.).

Gibt es Popcorn?

Noch nicht bekannt.





Independent Autokino Oberhafen

Wann geht es los?

Vom 4. bis 6. Juni, jeweils ab 22 Uhr, wird ein Film gezeigt.

Was kostet der Eintritt?

15,50 Euro, Karten über www.hamm-wir-alles.de

Für wie viele Autos ist Platz?

30, maximal zwei Besucher pro Auto.

Welche Filme werden gezeigt?

„Fisch für die Geisel“ (4./5.6.), am 6. Juni gibt es Live-Comedy.

Gibt es Popcorn?

Nein



