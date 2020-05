Ab 21 Uhr: Hubertus Meyer-Burckhardt liest über die Liebe

Künstler bleiben in der Corona-Krise mit dem Publikum per Internet in Kontakt. Ob Digitalkonzert, Onlinelesung oder Podcast – wir geben in jeder Ausgabe einen Netztipp.

Der Moderator und Autor Hubertus Meyer-Burckhardt liest für die Digitale Kultur-reihe aus dem Ernst Deutsch Theater.

Wer? Hubertus Meyer-Burckhardt, TV-Produzent und NDR-Talker, liest am Sonnabend, 21 Uhr, in der Digitalen Kulturreihe des Hamburger Abendblatts.



Was? Der Autor gibt im Ernst Deutsch Theater einen Einblick in seinen Roman „Meine Tage mit Fabienne“, die charmante Geschichte um ein Haus, seine Geräusche, seine Bewohner – und die Liebe. „Witz und Tempo“ attestierte ihm Elke Heidenreich, der Roman sei „melancholisch und zugleich heiter“.



Kostenlos? Ja.