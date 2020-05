Jetzt live! Das Hamburger Jazz-Duo Sendecki & Spiegel

Künstler bleiben in der Corona-Krise mit dem Publikum per Internet in Kontakt. Heute: einer der weltbesten Jazzpianisten.

Wer? Das Jazz-Duo Sendecki & Spiegel in der Digitalen Kulturreihe des Hamburger Abendblatts.

Was? Jürgen Spiegel an den Drums und Vladyslav Sendecki am Klavier spielen gemeinsam im Studio 1 des NDR. Vladyslav Sendecki gehört zu den weltbesten Jazzpianisten, Jürgen Spiegel ist seit 15 Jahren Teil des ebenfalls hoch gelobten Tingvall Trios. Das Konzert haben wir exklusiv für abendblatt.de im Studio 1 des NDR aufgezeichnet, Streaming-Premiere ist an diesem Freitag um 21 Uhr.

Warum? Weil Hamburgs Musikszene vielfältig ist, weil Live-Auftritte noch nicht möglich sind – und weil dieses Duo auch für Nicht-Jazzkenner eine wirkliche Entdeckung ist.