Hamburg. Diese Wiederentdeckung dürfte für viele Leser eine Neuentdeckung sein, denn den Film „Beasts Of The Southern Wild“, der kurz vor Weihnachten 2012 in die Kinos kam, sahen bei uns nur gut 90.000 Zuschauer.

In einer vor der Küste von Louisiana gelagerten Insel lebt eine verschworene Gemeinschaft unkonventioneller Amerikaner. Erzählt wird die Geschichte – ein Märchen – durch die Augen des sechs Jahre alten Mädchens Hushpuppy (großartig: Quvenzhané Wallis), das dort mit seinem alkoholkranken Vater lebt. Sie ist ebenso naturverbunden wie fantasievoll. Zusammen überleben sie einen Wirbelsturm und Hochwasser – plötzlich aber tauchen archaische Monster auf, die durch das Abschmelzen der Polkappen zum Leben erweckt wurden.

Das rauschhafte Debüt „Beasts Of The Southern Wild“ (ab 12 J., ca. 7 Euro) von US-Regisseur Benh Zeitlin, das ein wenig an die Arbeiten von Terrence Malick erinnert, ist bildgewaltig und originell. Zeitlin erzählt vom Ende einer zum Untergang verdammten Welt und gewann in Cannes die Camera d’Or.