Hamburg. Was bedeutet schon Moral? Erst recht in einer Krise? Wie schrieb Erich Kästner in „Fabian“ so schön ironisch: „Der angestammte Platz des Moralisten ist der verlorene Posten.“ Kästners 1931 erschienene Gesellschaftssatire ist „Die Geschichte eines Moralisten“, jedoch ist „Fabian“ zudem ein genereller Großstadtroman. Weil auch in Hamburg derzeit der Motor des Lebens stottert, lohnen als Kontrast vor allem einzelne Kapitel. Wenn sich etwa die Titelfigur Jakob Fabian, ein just entlassener Werbetexter, durchs Berlin der späten 20er-Jahre treiben lässt, in einem Strudel aus Vergnügungssucht auf der einen und Massenarbeitslosigkeit sowie politischem Extremismus auf der anderen Seite.

Das Leben aber nimmt auf Einzelschicksale keine Rücksicht. Und wer als Moralist im Strom der Unmoral nicht mitschwimmen will, hat wie Fabian große Mühe, über Wasser zu bleiben. Es droht „Der Gang vor die Hunde“ – übrigens der Titel von Kästners erst 2013 gedruckter ungekürzter Originalfassung. Eine Adaption von Regisseur Dominik Graf soll im Herbst in die Kinos kommen. Dabei lohnt Wolf Gremms „Fabian“-Film von 1980 mit Hans-Peter Hallwachs in der Titelrolle und Herman Lause als dessen labiler Studienfreund Labude ebenso wie der Roman.