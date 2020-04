Wer? Das Deutsche Schauspielhaus auf nachtkritik.de

Was? Ein umfangreicher Onlinespielplan mit Streams aus verschiedenen Häusern. Am heutigen Donnerstag ist ab 18 Uhr aus dem Deutschen Schauspielhaus in Hamburg „Am Königsweg“ von Elfriede Jelinek in einer Inszenierung von Falk Richter zu sehen. Parallel zum Stream findet ein Live-Chat mit Falk Richter sowie den Schauspielerinnen Idil Baydar und Anne Müller statt.

Warum? Weil tolle Stücke im Internet zu sehen immer noch besser ist, als gar kein Theater mehr zu haben. Und weil „Am Königsweg“ auch vor Donald Trump nicht haltmacht.

Kostenlos? Ja. Aber Spenden, die helfen, nachtkritik.de durch die Coronakrise zu bringen, sind möglich und erwünscht.