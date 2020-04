Hamburg. Der 24. Januar 1975 war der Tag, an dem das Leben von Pianist Keith Jarrett eine entscheidende Wendung nahm. Und dabei hätten die Voraussetzungen kaum schlechter sein können: Der Flügel für das Solokonzert in der Kölner Oper kam nicht rechtzeitig an, der Ersatz erschien von eher mäßiger Qualität. Aber was der damals 29-Jährige dann auf den Tasten zauberte, war atemberaubend, das daraus resultierende Doppelalbum „The Köln Concert“ erreichte ein Millionenpublikum, und noch heute lassen sich nicht nur Jazzfans von diesen direkt das Herz berührenden Improvisationen davontragen. Für Jarrett der Startpunkt einer Karriere, die ihn weit über Spezialistenkreise hinaus berühmt machte.

Wunderbare Solo-und Trioalben folgten, noch immer ist jede neue Veröffentlichung dieses sensiblen Klangmagiers mit legendärer Allergie gegen Konzertsaalhuster ein Ereignis. Doch sein größter „Hit“ bleibt dieser Mitschnitt von vor inzwischen 45 Jahren.