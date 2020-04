Hamburg. Schiffe und alles, was damit zusammenhängt, begeistern Menschen seit jeher auf der ganzen Welt. Sei es, dass sie sich für den ersten gedruckten Meeresatlas von 1657, sagenumwobene Piraten, die legendäre „Santa Maria“ des Christoph Columbus, maritime Orden und Uniformen oder die Erforschung der Weltmeere interessieren. Im Hinblick darauf waren die digitalen Aktivitäten des Internationalen Maritimen Museums Hamburg (IMMH) bislang gering. Das ändert sich durch die Coronakrise, weil im Moment niemand die Museumsdecks besuchen kann.

Am vergangenen Sonnabend führte erstmals Historiker Gerrit Menzel durch die Highlights des Museums in der HafenCity. „Mehr als 13.000 Menschen verfolgten den Livestream bei Facebook“, sagt Antje Reineward, im Museum für die Kommunikation zuständig. Der nächste virtuelle Rundgang soll am kommenden Sonnabend stattfinden, dann wird Social-Media-Experte Damian Moran-Dauchez in englischer Sprache die maritimen Schätze erklären. Man sei damit noch in der „Erprobungsphase“, so Reineward. Künftig soll es regelmäßige digitale Angebote geben, die auf Social-Media-Kanälen angekündigt werden.

Museum ist auf die Einnahmen massiv angewiesen

„Derzeit versuchen wir alles Menschenmögliche, um das Museum Schritt für Schritt wieder voranzubringen. Als privates Haus sind wir auf die Einnahmen mehr als angewiesen“, so Antje Reineward. Dazu gehört die teilweise Öffnung des Hauses. Der Museumsshop und die Fachbuchhandlung Wede sind seit Montag wieder zugänglich. Dafür wurde das Foyer abgetrennt. Außerdem ist der Kassenbereich durch einen Spuck- und Niesschutz gesichert, Desinfektionsspender stehen bereit, das Personal achtet auf die Einhaltung der gebotenen Abstandsregeln.

Das Museum wird laufend mit neuen Miniaturmodellen und aktuellen Büchern beliefert. Ganz frisch im Regal stehen die Kataloge zur Sonderausstellung „Johannes Holst – Maler der See“. Die vom 1. Mai an geplante Schau widmet sich dem 1880 auf der Elbinsel Altenwerder geborenen Segler, Schiffs- und Geigenbauer, der seine Leidenschaft fürs Meer auf faszinierende Weise auf die Leinwand brachte. Die Gemälde von privaten Leihgebern sind sonst nicht der Öffentlichkeit zugänglich. Eine Eröffnungsfeier werde es dieses Mal leider nicht geben. Aber man hoffe auf viele Besucher, sobald die Museen wieder öffnen dürfen.

Virtuelle Highlight-Führung über Insta­gram und Facebook, Sa, 25.4., 15.00. Buchhandlung und Shop geöffnet Mo–Sa 10.00–18.00, IMMH (U Überseequartier), Koreastr. 1, www.imm-hamburg.de