Wer? Hamburger Autorinnen und Autoren auf literaturinhamburg.de.

Wann? Jederzeit.

Was? Die Auswahl ist enorm. Man könnte im riesigen Weblesungsarchiv (866 Lesungen von 313 Autoren!) dem Wurstkauf von Dierk Hagedorn lauschen oder einen Eindruck von Maiken Nielsens „Das Haus des Kapitäns“ bekommen, man könnte auch alles über den neuen Roman „Das eiserne Herz des Charlie Berg“ von Sebastian Stuerz erfahren.

Warum? Schon weil es so toll ist, all die verschiedenen Stimmen zu hören. Und natürlich, weil man viele Geschichten nach dem Reinschnuppern unbedingt weiterlesen möchte. Dieses Portal macht, was es soll: Lust aufs Lesen, Lust auf Hamburger Literatur.

Kostenlos? Ja.