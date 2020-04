Hamburg. Seit Mitte März waren die Öffentlichen Bücherhallen in Hamburg geschlossen. Von Dienstag an macht ein Teil von ihnen wieder auf – aber wie? Frauke Untiedt ist mit ihrem Team mitten in den Planungen für die neue Lage. Besonders wichtig für die Bücherhallen-Chefin: Treffpunkt und hochtourige Orte des Miteinanders können die Büchereien noch längst nicht wieder sein.

Was sind die konkreten Herausforderungen für die Wiederöffnung?

Frauke Untiedt: Wir setzen mit dem Start unserer Angebote auch unsere gesamte Logistik im Hintergrund wieder in Betrieb. Außerdem soll unsere Vorgehensweise möglichst einfach und nachvollziehbar sein.

Welche Sicherheitsvorkehrungen werden wie getroffen?

Frauke Untiedt: Wir werden Zugangsbeschränkungen für alle Standorte definieren müssen. Dazu werden wir Tröpfchenschutz für Serviceplätze, Abstandsmarkierungen, Desinfektionsmittel und vieles mehr vorhalten.

Werden alle Standorte zugleich geöffnet?

Frauke Untiedt: Wir werden nicht die gewohnte Aufenthaltsqualität bieten können, es geht in diesen ersten Wochen allein um den Ausleihbetrieb. Die Situation gibt nicht her, dass die Bücherhallen wieder das vertraute Wohnzimmer der Stadt sein können. Ab dem 21. April sind an zehn Standorten Rückbuchungsanlagen zugänglich. Ab dem 28. April werden alle dezentralen Standorte für Rückgabe und Ausleihe öffnen. Bedingt durch die derzeit in der Zentralbibliothek laufenden Bauarbeiten werden wir am Hühnerposten ab dem 11. Mai das Haus öffnen, ebenfalls nur für den Ausleihbetrieb.

Darf man nur mit Maske kommen? Tragen die Mitarbeiter Masken?

Frauke Untiedt: Wir wünschen uns, dass möglichst viele Kundinnen und Kunden Masken tragen. Wir stellen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ebenfalls Masken.

Wie lange darf man die in der Schließung behaltenen Medien noch behalten, ohne Strafgebühren zu bezahlen?

Frauke Untiedt: Alle Medien wurden von uns verlängert, die Fristdaten starten erst wieder am 2. Mai und gehen bis in den Juni. Ich möchte alle unsere Kundinnen und Kunden bitten, ausgeliehene Medien so lange wie möglich zu behalten. Das erleichtert uns den Start unter diesen doch schwierigen Bedingungen.

Wird es Veranstaltungen geben können?

Frauke Untiedt: Es werden vorerst keine Veranstaltungen stattfinden. Auch Gruppen können uns nicht besuchen. Wir werden regelmäßig und detailliert auf unserer

Website und über Social Media über die Entwicklung unserer Angebote informieren. tha

Informationen: www.buecherhallen.de

