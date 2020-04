„Manchmal ist Angst besser als ihr Ruf.“ Diese Botschaft singt der junge Hamburger Musiker Henning von Hertel zu Beginn seines Debütalbums „Beleuchtet den Hintergrund“ (Tapete Records). Der Titel ist Programm. Mit seiner Band Herr D.K. holt er jene Gemütszustände ins Licht, die gemeinhin als eher unpopulär gelten. Die gerne im Dunkeln belassen werden. Die Zweifel, die an einem nagen. Die Gewichte, die an einem hängen. Und die Muster, in denen wir stecken. Dabei entstehen jedoch keine durchweg tristen Songs. Ganz im Gegenteil. „Das Feld“ zum Beispiel ist ein erhabenes Piano-Chanson, das der eigenen Sterblichkeit mit Gelassenheit begegnet. Spannend ist auch die Nummer „Das was“, die lakonisch und elektronisch das Verhältnis zwischen Gewohnheit und Veränderung auslotet.

Ein melancholisches wie hintersinniges Easy Listening. Primär prägen die Platte jedoch fein abgestimmte Indiepop- und Folk-Oden, die mal ins Schwermütige, mal ins Schwelgerische drehen. Aufgenommen und produziert hat die zehn Titel der Hamburger Kristian Kühl in seinem Studio Ton 13. Besonders gut zur Geltung kommt dabei Henning von Hertels Stimme. Schön gesungen und zugleich lässig dahergesagt intoniert er seine Lyrik, die nie im bloßen Eins-zu-Eins verharrt. Herr D.K. hat Songs geschaffen zum Immer-wieder-Hören. Um stets neue Nuancen zu entdecken. Und um in sich selbst hineinzuhorchen.

Ebenfalls ein Debütalbum und zudem eine durch und durch Hamburger Produktion ist „Abyss“ von Melting Palms. Dieses Quintett erschafft Rockmusik mit stark psychedelischem Sog. Die verschlungenen Kombinationen von Hall, Noise und Melodie entfalten eine Energie, die aufs Angenehmste in ihren Bann zieht. Die Stimmen von Teresa Koeberle und Mike Krumhorn locken und führen den Hörer durch diesen musikalischen Tagtraum.

In kosmische Sphären katapultieren wiederum Gitarren und Synthesizer, Bass und Schlagzeug. Sie preschen und drehen Schlaufen. Sie heben zunächst sachte ab, um sich dann allmählich in eine kathartische Explosion zu steigern. Aufgenommen und produziert hat das Album Velvet Bein, der den ersten Longplayer von Melting Palms auch bei seinem Hamburger Label La Pochette Surprise veröffentlicht. Schöne aufregend klingende Stadt.

Herr D.K. live im Internet: Mi 20.15, Quaratunes von Karsten Jahnke, RockCity PM Blue, www.quaratunes.de