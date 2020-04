Hamburg. Wenn es ein Buch gibt, das so ziemlich jeder kennt und vermutlich sogar zu Hause hat (schauen Sie mal im Keller nach), dann den „Diercke Weltatlas“, erstmals 1883 veröffentlicht und seitdem in etwa 200 Auflagen erschienen. Gerade jetzt kann es ungeheuer tröstlich sein, ihn zur Hand zu nehmen, um mit dem Finger auf der Landkarte vergangene Interrailtouren (die französische Atlantikküste, die Algarve, Marrakesch!) nachzufahren oder von einer Zukunft zu träumen, in der Reisen wieder möglich sind.

Wo liegt eigentlich Bora Bora genau? Wie warm ist es im Winter auf Trinidad? Wo endet die nördlichste Bahnlinie in Skandinavien? Der Diercke weiß es. Und noch viel mehr. Natürlich haben auch längst veraltete Exemplare, etwa aus der eigenen Schulzeit, ihren Reiz: Ach ja, da gab es noch Jugoslawien, die DDR, und die Sowjetunion war ein Riesenreich. Echt lange her …