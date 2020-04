Hamburg. Das „Keiner kommt, alle machen mit“-Festival am 12. Mai, zu dem die Beatles, ABBA und Billie Eilish definitiv nicht kommen, und bei dem der Erlös aus den Ticketverkäufen für diese nicht stattfindende Benefizveranstaltung der Hamburger Kulturszene zugute kommt, hat jetzt auch ein Kinderprogramm: Unter anderem kommen Pippi Langstrumpf, Rolf Zuckowski, Die drei ??? und Deine Freunde nicht. Ein Gespräch mit Rolf Zuckowski, dem Hamburger Kindermusik-Pionier, der auch zum Gremium der ungewöhnlichen Aktion gehört.

Hamburger Abendblatt: Herr Zuckowski, wie geht es Ihnen in diesen Zeiten?

Rolf Zuckowski: Unter den gegebenen Umständen recht gut. Ich habe mich mit meiner Frau und meiner Schwägerin in unser Haus mit Elbblick zurückgezogen und ich bin „back to the roots“ gegangen: in meinem Stübchen unter dem Dach, wo in den 70er-Jahren meine ersten Lieder entstanden sind. Von dort aus singe ich jetzt regelmäßig live auf Facebook und Instagram Lieder für die Kinder und die Eltern, das ist für mich auch neu und sehr inspirierend.

Kaufen und streamen jetzt, in dieser Zeit der geschlossenen Kitas und Schulen, mehr Familien Ihre Lieder?

Zuckowski: Wie sich die Coronakrise bislang kommerziell ausgewirkt hat, darüber habe ich keinen Überblick und es interessiert mich auch derzeit nicht. Aber die Rückmeldung auf meine Streaming-Auftritte ist wirklich beachtlich. Bei einem normalen Konzert bekommt man bis auf den Applaus und vielleicht Autogrammwünsche im Anschluss nicht viel Resonanz mit. Jetzt aber merke ich in den Live-Kommentaren, wie viel meine Lieder wie „Ich schaff das schon“ den Menschen bedeuten. Ich fühle mich dem Publikum tatsächlich näher als sonst.

Sie gehören wie die von Ihnen geförderte Band Deine Freunde zu den Künstlern, die am 12. Mai, ihrem Geburtstag, das „Keiner kommt, alle machen mit“-Festival unterstützen. Wie wichtig ist Solidarität derzeit, nicht nur innerhalb der Kulturszene?

Zuckowski: Werte wie Solidarität, Fürsorge und Nächstenliebe sind plötzlich keine altmodischen Begriffe mehr, sondern werden wieder bewusst gelebt und erlebt. Das zu unterstützen und zu verbreiten mit genialen Ideen wie „Keiner kommt, alle machen mit“ zeigt auch, wie wichtig Kreativität für unser Miteinander ist.

Sehr viele Eltern und Kinder leben mit dem Kontaktverbot und seinen Einschränkungen des Alltags. Ihr Tipp gegen Langeweile?

Zuckowski: Musik- und Bewegungsangebote, am besten kombiniert. Davon findet man eine Vielzahl auch im Netz. Aber auch das Anfassbare, Greifbare kann man wiederentdecken. Basteln, Malen und Schreiben fördert die Kreativität und kann ein schöner Gruß an die sein, die man nicht treffen kann. Die besten Ideen werden oft aus der Langeweile geboren.

Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn die derzeitigen Einschränkungen irgendwann aufgehoben sein sollten?

Zuckowski: Meine Kinder und Enkelkinder endlich wieder in den Arm zu nehmen!