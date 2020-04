Wer? Das Hamburg Ballett unter www.hamburgballett.de

Was? Legendäre Choreografien von John Neumeier als wöchentliche Video-on-Demand-Reihe. Ballett auf Wunsch also – los geht es am 9. April (16.30 Uhr) mit der „Matthäus Passion“, es folgen „Die Kameliendame“ (16. April), „Tod in Venedig“ (23. April), das „Beethoven-Projekt“ (30. April) und „Illusionen – wie Schwanensee“ (7. Mai).

Warum? John Neumeier sagt es selbst sehr schön: „Mit dem Streaming unserer aufwendig produzierten Ballettfilme möchte ich bei unserem treuen Publikum die Hoffnung und Vorfreude auf ein Ende der weltweiten Krise wecken.“

Wie oft? Ein Ballett pro Woche, am Erstausstrahlungstag ab 16.30 Uhr. Verfügbar jeweils für 48 Stunden, nach neun Tagen erneut für 48 Stunden.

Kostenlos? Ja.