Hamburg. Das beste Gegengift, wenn einem vor lauter „Cars“- und „Teufelskicker“-Gedudel des Nachwuchses die Ohren klingeln und man zum x-ten Mal eine intellektuell äußerst fragwürdige Folge um die Krieger in „Ninjago City“ lesen muss? Einfach die eigenen Lieblingskinderbücher hervorholen oder schnell im Buchladen um die Ecke bestellen, wie „Tante Grün, Tante Braun und Tante Lila“ von der schwedischen Autorin Elsa Beskow (Verlag Urachhaus). Die liebevoll illus­trierte Geschichte um drei Tanten mit unterschiedlichen Fertigkeiten (gärtnern, Pfefferkuchen backen, Veilchen sticken) ist schon über 100 Jahre alt.

Meine Schwester und ich waren verrückt nach diesem Wohlfühlbuch, meine Mutter flehte die Bibliothekarin an, es ihr dauerhaft zu reservieren; andernfalls würden ihr die Töchter aufs Dach steigen. Die Tanten erleben während eines Ausflugs klitzekleine Abenteuer, die man guten Gewissens auch Vierjährigen zumuten kann. So klettert Tante Grün etwa einen Schuppen hinauf, die Leiter fällt um, und sie kommt – berockt, mit hohen Schuhen – nicht mehr herunter. Aber mit der Hilfe eines kleinen Hundes und zweier Waisenkinder finden alle zueinander. Und am Ende werden die Kinder von den drei lieben Tanten adoptiert.