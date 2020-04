Hamburg. Vielleicht darf man sich die Hausmusik bei Ellis Marsalis in etwa so vorstellen wie einige Jahrhunderte früher das barocke Stimmengewusel im Wohnzimmer von Johann Sebastian Bach, wenn er umgeben war von seinen etlichen Kindern. Nur eben in funky. Mit dem Geruch eines stundenlang dampfenden Gumbo-Eintopfs aus der Küche, mit Kaltgetränken gegen die feuchte Südstaaten-Hitze in Louisiana, und mit jeder Menge Spaß nebenbei und überhaupt.

Denn Marsalis lebte nicht als hektisch arbeitender Thomaskantor in Leipzig, der vor allem geistliche Musik als Akkordarbeiter zu produzieren hatte. Marsalis war das Oberhaupt einer Jazz-Dynastie in New Orleans, dort, wo jeder richtige Musiker jeden anderen Profi kennt und alle mit allem so ziemlich alle Stile spielen können. Wo das Leben seinen ganz eigenen, sehr tiefenentspannten Rhythmus haben kann.

Ellis Marsalis hat unzählige Talente gefördert

Wenn man alles glaubt – und warum sollte man nicht – was der älteste Sohn Wynton kürzlich bei seinem Elbphilharmonie-Konzert von früher und von zu Hause erzählte, muss dieser Patriarch so streng und anspruchsvoll wie liebevoll und lässig gewesen sein. „Druck hat er niemals ausgeübt“, hatte Wynton Marsalis der „New York Times“ einmal berichtet, „dafür war er zu cool. Alle konnten wild herumrennen und das Haus konnte zusammenbrechen – er blieb, wo er gerade saß.“

Ellis Marsalis hat unzählige local heroes erkannt und deren Talente gefördert, darunter der Pianist und Sänger Harry Connick Jr., der Trompeter Te­rence Blanchard und der Saxofonist Donald Harrison. Vor allem aber die eigenen Musiker-Söhne hat er in die Karrierespur gestellt: den Trompeter Wynton, den Saxofonisten Branford, den Posaunisten Delfeayo und den Drummer und Vibrafonisten Jason.

Disziplin und Professionalität

Er hat immer Disziplin und Professionalität erwartet – nicht eingefordert, wie Wynton einmal berichtete, ein feiner, wichtiger Unterschied im Umgang von Musikern mit­einander, und umso mehr bei der Weitergabe von musikalischem Wissen. Wer seine Hausaufgaben am Instrument nicht gemacht hatte, wer die changes für einen Standard nicht komplett im Griff und im Kopf hatte, sondern nur ungefähr, konnte sich auf Kommentare vom Senior gefasst machen.

Diese Zeiten sind nun ein weiterer legendärer Teil der schillernd bunten Musikgeschichte von Nawlins, denn Marsalis ist dort im Alter von 85 Jahren an den Folgen einer Coronainfektion gestorben. Er starb an einer Lungenentzündung, bevor seine Testergebnisse vorlagen, teilte Ellis III, einer seiner sechs Söhne mit. In einer Stadt, die nicht zuletzt durch den Straßenkarneval Mardi Gras Ende Februar zu einer besonders großen Hochburg der Coronaerkrankungen in den USA geworden ist.

Größte Teil seiner Karriere bestand aus dem Unterrichten von Jazz

Obwohl Marsalis, der als Klarinettist und Saxofonist begann und später ans Klavier wechselte, mit Größen wie Cannonball und Nat Adderly oder Ed Blackwell auftrat, bestand der größte Teil seiner Karriere aus dem Unterrichten von Jazz. Seinen Schülern bläute er regelmäßig und zur Abhärtung gegen alles ein, dass es so etwas wie fair nicht gebe, dass die Welt nun mal nicht fair sei, erst recht nicht zu Jazzmusikern.

1989 gründete er einen Jazz-Studiengang an der University of New Orleans und war damit das Vorbild für Wynton, der in New York das „Jazz at Lincoln Center“-Projekt etablierte, um diese Musik als klassische US-amerikanische Kunstform zu ehren und zu pflegen. Wynton hat inzwischen einen Pulitzer-Preis für eine Komposition erhalten und außerdem neun Grammys, Branford hat drei Grammys vorzuweisen.

Stilsicherer Eklektiker

Den strammeren Traditionalisten in New Orleans – und erst recht der Touristen-Bespaßungsfraktion – war Ellis Marsalis meistens einige Jahrzehnte voraus, seine Welt war vor allem die Zeit nach dem Swing, in der Bebop groß wurde und sich emanzipierte; er war ein stilsicherer Eklektiker, der im Zweifelsfall lieber einige Noten weniger spielte als eine überflüssige Phrase zu viel.

Neben seiner Lehrtätigkeit in der „Crescent City“ hat Marsalis mehr als 20 eigene Alben eingespielt, zunächst für kleinere Labels, dann im Schlagschatten der Nachwuchserfolge auch bei prominenteren Adressen, dazu kamen mehrere Zusammenarbeiten mit einem Sohn oder mehreren. Für dynastische Komplett-Auftritte konnte sich das Oberhaupt der Familie allerdings nie erwärmen, das erste gemeinsame Konzert mit allen Marsalis-Musikern gleichzeitig fand erst 2001 statt.

Seine wöchentlichen Auftritte im Snug Harbor Jazz Bistro – immer wieder freitags, zwei 75-Minuten-Sets – hatte Marsalis erst im Dezember eingestellt, weil sie dann doch zu anstrengend gewesen waren. „Er war der Typ, der immer arbeitete“, sagte Wynton Marsalis, „der Mann, der immer übte, der die Musik sehr ernst nahm“.

CD-Tipps: Ellis Marsalis Quartet: „An Open Letter To Thelonious“ (Elm, ca. 16 Euro) / Ellis & Branford Marsalis „Loved Ones“ (Sbme, ca. 16 Euro)