Hamburg. Clemens Trautmann leitet seit Dezember 2015 die Deutsche Grammophon, das bekannteste und erfolgreichste Klassiklabel der Welt mit mehr als 120-jähriger Geschichte. Der promovierte Jurist ist auch ein vielfach preisgekrönter Klarinettist, auf Augenhöhe mit Weltstars wie Anne-Sophie Mutter, Yo-Yo Ma oder Sir Simon Rattle. Ein Gespräch über die tröstende Wirkung von Musik in Coronazeiten, die Zukunft der Klassik und Johann Sebastian Bach als möglichen Erfinder der Playlists.

Hamburger Abendblatt: Beim Kuratorendinner der Elbphilharmonie haben Sie kürzlich in einer Rede gesagt, das Musikstreaming verändere die Musikwelt gerade grundlegend. Was heißt das konkret?

Trautmann: Es gibt ja das medientheoretische Dogma von Marshall McLuhan, wonach das Medium die Botschaft ist. Was meint, dass die jeweils angewandte Technologie die transportierten Inhalte maßgeblich bestimmt. Nun ist das etwas, was es in den verschiedenen Kunstformen immer schon gab, beim Streaming aber besonders ins Auge fällt.

Inwiefern?

Blicken wir kurz zurück in die Vergangenheit: In den 1910er- bis 1930er-Jahren war durch die Schellackplatte, die nur vier bis fünf Minuten Musik pro Seite fasste, vorgegeben, dass man keine ganzen Sinfonien, Opern oder Streichquartette ohne Unterbrechung hören konnte. Ein halbes Jahrhundert später – erst durch die LP, dann durch die CD – war es möglich, komplette Werke wiederzugeben, und es gab Empörung, als Radiosender anfingen, nur noch Ausschnitte zu spielen. Dass Einzeltracks über mehrere Jahrzehnte der Standard waren, hatte man da längst vergessen.

Streaming ist insofern ein Sonderfall, als dabei die ersten 30 Sekunden abrechnungsrelevant sind, ein Musiker oder Produzent die Hörer also innerhalb der ersten Takte überzeugen muss. Unter solchen Bedingungen sind zum Beispiel Opernarien, denen ein dreiminütiges Rezitativ vorangestellt ist, im Nachteil gegenüber Tracks, die gleich mit einer attraktiven Melodie beginnen. Etwa die Hälfte der gestreamten klassischen Musik stammt aus Playlisten, was natürlich weiter dazu beiträgt, dass Einzeltracks an Bedeutung gewinnen.

Das heißt, in der Regel werden nur noch Häppchen gehört ...

Das ist teilweise die Konsequenz. Aber es gibt auch eine andere Seite, denn viele Playlisten sind nicht an ein Genre gebunden. Da steht nicht etwa „Oper“ oder „Symphonie“ drauf, sondern zum Beispiel „Entspannung“ oder „Konzentration“. Und so kommen Menschen mit klassischer Musik in Kontakt und genießen sie, die zuvor vielleicht gar nicht wussten, dass ihnen das gefällt. In der traditionellen Welt ist ja alles sehr nach Genres sortiert. Im stationären Tonträgerhandel findet man Klassik meist im Dach- oder Untergeschoss und eben nicht am Eingang.

Vereinte Prominenz: Yo-Yo Ma, Anne-Sophie Mutter und Daniel Barenboim

Foto: DGG

Beim Streaming hingegen ist die Klassik gleichberechtigt, gerade in solchen Playlisten. Aber auch auf den Homepages der Streamingdienste oder per Sprachbefehl ist klassische Musik leicht zu finden. Insofern schafft Streaming für Klassik ein neues Publikum und neue Zugänge. Menschen, deren Erstkontakt über einen einzelnen Satz oder eine Arie geht, bekommen vielleicht Lust, sich das ganze Werk anzuhören. Das ist doch eine positive Entwicklung.

Sie sind selbst Musiker, missfällt Ihnen die Häppchenkultur gar nicht?

Auch da mag ein Blick in die Geschichte helfen. Abonnenten einer Konzertreihe würden wohl die Haare zu Berge stehen, wenn sie wüssten, wie Konzerte früher abliefen. Eine Sinfonie wird heute als integres Werk betrachtet, das man auf jeden Fall nur in seiner Gesamtheit anhören kann. Früher wurde aber in Konzerten durchaus ein einzelner Satz wiederholt, wenn das Publikum es wünschte, zum Beispiel gleich bei der Uraufführung der zweite Satz von Beethovens 7. Sinfonie.

Außerdem haben manche Komponisten aus einem größeren Werk einen Teil bewusst herausgelöst, der dann als Solitär weiterlebte. „Blumine“ von Mahler, ursprünglich Teil der 1. Sinfonie, ist so ein Beispiel. Oder nehmen Sie Bachs „Goldberg-Variationen“. Es hält sich ja die Legende, die seien als Einschlafhilfe komponiert worden. Wenn man tatsächlich davon ausgeht, dann wäre Bach so etwas wie der Erfinder der Playlist „Sleep“.

Wir haben viel über Playlisten gesprochen, in Ihrem Konferenzraum ist aber vor allem Hardware ausgestellt: luxuriöse Gesamt­editionen zu Beethoven, Bach, Karajan, Bernstein ...

Das stimmt. Diese Editionen bieten mit ihren begleitenden Büchern und Druckgrafiken natürlich viel mehr als bloß eine Audiospur, sie ermöglichen ein tiefes Eintauchen in die Zeit- und Musikgeschichte – ein Gesamterlebnis, für das es immer noch eine große Nachfrage gibt. Die Vinyl-Schallplatte hat in diesem Zusammenhang eine besondere Bedeutung. Und einen besonderen Wert: Man legt sich für 20 bis 25 Minuten fest, wenn man die Nadel auf eine Platte setzt. Beim Streaming hingegen gilt die Festlegung bestenfalls für den nächsten Track.

Seit Jahren auf Bestseller-Alben abonniert: Die russische Sopranistin Anna Netrebko

Foto: DGG

Bei der irrwitzigen Menge an Einspielungen beispielsweise einer Beethoven-Sinfonie: Warum soll man sie noch ein weiteres Mal einspielen und veröffentlichen?

Die Wiener Philharmoniker und Andris Nelsons haben doch gerade mit ihrem packenden Beethoven-Zyklus in der Elbphilharmonie einen hervorragenden Grund geliefert – diese Zusammenarbeit ist beispielsweise bei uns dokumentiert. Heute gilt umso mehr: Das Bessere ist der Feind des Guten. Im Plattenladen konnte man früher zwischen einer Handvoll Aufnahmen eines Standardwerks wählen. Beim Streaming sind es plötzlich mehrere Hundert, darunter viele gute und ernst zu nehmende Einspielungen.

Natürlich haben wir den Vorteil, dass in der Bevölkerung etwa 30 Prozent das Gelblabel kennen, unter Klassik­hörern sind es nahezu 100 Prozent. Die Absenderschaft ist also enorm wichtig. Trotzdem gilt: Bei einem Werk wie der „Mondschein-Sonate“ konkurriert jeder Pianist heute automatisch mit den nur einen Klick entfernten Aufnahmen von Daniel Barenboim, Emil Gilels oder Murray Perahia. Da braucht es einen interpretatorischen Neuansatz, der eine weitere Einspielung rechtfertigt.

Beziehungsweise eine große Fanbasis ...

Klar. Es gibt Ikonen wie Grigory Sokolov, die mit ihren Anhängern nicht durch Medien, sondern ausschließlich durch ihre Konzerte und Tonträger kommunizieren, aber eben auch viele andere, die in Social-Media-Kanälen sehr aktiv sind. Die Künstlerpersönlichkeit und die direkte Kommunikation mit den Fans sind gerade bei Standardwerken extrem wichtig, um den Hörern die Musik näherzubringen und den eigenen Interpretationsansatz vermitteln.

Wie Daniel Hope zum Beispiel mit seinem aktuellen Album und moderierten Konzerten die „Belle Epoque“ musikalisch lebendig werden lässt, ist großartig. Spannende Medien sind aber auch Track-by-Track-Videos oder Podcasts, die wir mit unseren Künstlern und den Gastgebern Sarah Willis und Holger Wemhoff produzieren.

Im Beethoven-Jahr erscheinen auch bei Ihnen viele Beethoven-Aufnahmen. Gibt es keine Angst vor Übersättigung?

Unser Privileg ist, dass wir zugkräftige Künstler im Portfolio haben: Beethovens Tripelkonzert erscheint in Kürze in einer Luxus-Besetzung mit Anne-Sophie Mutter, Yo-Yo Ma und Daniel Barenboim als Solisten. Auch Lang Lang, Rudolf Buchbinder, Grigory Sokolov, Matthias Goerne, Jan Lisiecki, Yannick Nézet-Séguin, Simon Rattle und Max Richter tragen mit Neuveröffentlichungen zum Jubiläum bei.

Das heißt, was die Konkurrenz macht, ist Ihnen egal?

Ich freue mich über jeden gelungenen Beitrag zum Beethoven-Jahr, aber wir verfolgen in der Tat unsere eigene Strategie. Zum Beispiel auch mit einem Video, in dem die gehörlose Tänzerin Kassandra Wedel die 5. Sinfonie gestisch interpretiert und so Beethoven als Vorbild feiert, der seiner frühen Ertaubung trotzte und Meisterwerke schrieb.

Zeitintensive und teure Einspielungen wie einst der Karajan-Ring sind aber schon lange nicht mehr drin, oder?

Herbert von Karajan hat zwischen 1966 und 1970 wochenlang in der Berliner Jesus-Christus-Kirche aufgenommen. Mit den Berliner Philharmonikern und den besten Sängerinnen und Sängern, die zur Verfügung standen. Das wäre heute in der Tat nicht mehr möglich. Aber wir investieren dafür in junge Talente und – im wahrsten Sinne des Wortes – unerhörte Musik: Die Dirigentin Mirga Grazinyte-Tyla hat mit ihrem City of Birmingham Symphony Orchestra nicht etwa Beethoven oder Brahms eingespielt, sondern zwei Sinfonien von Mieczyslav Weinberg. Fantastische Musik, die Zeitgeschichte widerspiegelt.

Wir sind zwar ein Wirtschaftsunternehmen, das keine Subventionen bekommt, aber gleichzeitig werden wir als Kulturinstitution wahrgenommen und sehen uns auch selbst so. Am Ende geht es immer darum, einen Ausgleich zwischen dem künstlerisch Wünschenswerten und dem ökonomisch Erfolgreichen zu schaffen. Bei Weinberg ist das sehr schön gelungen. Übrigens: Das nächste Album von Mirga mit britischen Wiederentdeckungen ist in der Elbphilharmonie produziert worden.

Ist die nahezu unbeschränkte Verfügbarkeit von Musik per Streaming in Zeiten von geschlossenen Läden und Ausgangsbeschränkungen wichtiger denn je?

Überhaupt Zugang zu Musik zu haben, ganz gleich über welches Medium, kann in diesen Tagen viel Trost bedeuten. Und wer ein Streaming-Abo hat, kann gleich komplette Kataloge aus mehreren Jahrzehnten entdecken, ohne das Haus zu verlassen. In der aktuellen Situation, wo viele Menschen im Homeoffice oder in Quarantäne sind, sehen wir interessanterweise einen deutlichen Zuwachs beim Audio-Streaming von Klassik.

Dem Bedürfnis, live und mit Bewegtbild dabeizusein, kommen wir nach, indem wir etwa zum Welt-Klavier-Tag ein virtuelles globales Festival mit einem Dutzend Live-Streams von den heimischen Flügeln angeboten haben. Und gemeinsam mit Arte Concert haben wir das Format „Moment Musical“ etabliert, in dem Berliner Künstler wie Anna Prohaska oder Avi Avital für ein Online-Publikum im Meistersaal Live-Kammermusik spielen – übrigens im Einklang mit den aktuell geltenden Kontaktbeschränkungen.