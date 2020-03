Hamburg. Noch bis vergangene Woche probte die Hamburger Choreografin Jessica Nupen mit einem 45-köpfigen Team ihre bislang größte Produktion, die Tanz-Rap-Oper „The Nose“, die auf Kampnagel Premiere feiern sollte. Doch dann wurden die Nachrichten täglich schlechter, und am Donnerstag kam schließlich die Anordnung der Kulturbehörde, dass alle Stadttheater und damit auch Kampnagel im Angesicht der Corona-Pandemie zunächst bis Ende April den Betrieb einstellen müssen. „Das waren sehr grausame Tage“, sagt Jessica Nupen, die zwei Jahre auf die Premiere hingearbeitet hat. „Ich kam mir vor wie eine bewegliche Dartscheibe, die aus immer neuen Richtungen Pfeile abfangen muss.“

Mit einem Kernteam harrt sie nun weiter auf Kampnagel aus. Kümmert sich um Papierkram. Sucht nach Wegen, ihrem geschockten künstlerischen Team Bezahlung zu ermöglichen. Nach der Absage musste sie kurzfristig für 15 Künstlerinnen und Künstler Heimflüge nach Südafrika organisieren. Innerhalb von 24 Stunden saßen alle im Flugzeug. Sicherheit und Gesundheit gehen vor.

Stillstand durch Coronavirus trifft Hamburgs Kulturschaffende hart

Der durch das Virus bedingte Stillstand trifft Kulturschaffende hart. Stadttheater leiden unter Einnahmeverlusten, aber noch härter trifft es die vielen Selbstständigen der freien Szene, die sich derzeit einem doppelten Verdienstausfall gegenübersehen. Denn neben den abgesagten Vorstellungen schlagen vielfach auch die Schulschließungen zu Buche: Der Unterricht im darstellenden Spiel ist für viele Künstlerinnen und Künstler ein regelmäßiges zweites Standbein – Honorare, die jetzt ebenfalls ausbleiben. Zudem verfügen die wenigsten über Rücklagen, da sie auch in normalen Zeiten unter prekären Bedingungen arbeiten.

Matthias Schulze-Kraft, Leiter des Lichthof Theaters, das viele Produktionen der freien Szene zeigt, ist nur wenig besser dran. Er hat sich mit seinen Mitarbeitern erst einmal für zwei Wochen in häusliche Quarantäne begeben. Ein Mitglied eines künstlerischen Teams wurde Ende vergangener Woche positiv auf Covid-19 getestet. Der betroffene Künstler war zu Dreharbeiten nach München gereist, wo er Symptome entwickelte und sich nun ebenfalls in Quarantäne befindet, es gehe ihm aber gut, so Schulze-Kraft, der versucht, nach vorne zu blicken. „Man muss gucken: Was kann man absagen, was kann man verschieben, welche Regelungen sind mit den Künstlern zu treffen?“ Das Hauptproblem sei jetzt erst einmal, mit der Unsicherheit umzugehen.

Nupen hofft auf eine Uraufführung am 26. und 27. Mai

Jessica Nupen hat für „The Nose“ eine auch für die freie Szene außergewöhnliche Summe von 310.000 Euro eingeworben. Die Kulturstiftung des Bundes und zahlreiche Stiftungen sind involviert. Die Extrakosten für eine Wiederaufnahme der Proben, denn das Stück war ja noch nicht fertig, würden sich auf noch einmal ein Drittel der bisherigen Kosten belaufen. Noch hofft Nupen auf eine Uraufführung am 26. und 27. Mai beim koproduzierenden Hessischen Staatstheater Wiesbaden. Aber, wer weiß schon, was dann sein wird?

Coronavirus: So können Sie sich vor Ansteckung schützen

Niesen oder husten Sie am besten in ein Einwegtaschentuch, das Sie danach wegwerfen. Ist keins griffbereit, halten Sie die Armbeuge vor Mund und Nase. Danach: Händewaschen

Regelmäßig und gründlich die Hände mit Seife waschen

Das Gesicht nicht mit den Händen berühren, weil die Erreger des Coronavirus über die Schleimhäute von Mund, Nase oder Augen in den Körper eindringen und eine Infektion auslösen können

Ein bis zwei Meter Abstand zu Menschen halten, die Infektionssymptome zeigen

Schutzmasken und Desinfektionsmittel sind überflüssig – sie können sogar umgekehrt zu Nachlässigkeit in wichtigeren Bereichen führen

Die jüngste Absage betrifft das Festival der darstellenden Künste Hamburgs „Hauptsache Frei“, das eigentlich vom 31. März bis zum 4. April stattfinden sollte. Das Leitungsduo aus Julian Kamphausen und Susanne Schuster strickt derzeit an einem Modell, das zwar keine Aufführungen per Stream online präsentieren wird, aber die Inhalte der Produktionen transportieren und dem Netzwerkgedanken gerecht werden soll.

Akute Notsituation

Viele freischaffende Künstlerinnen und Künstler befinden sich in einer akuten Notsituation. „Sie arbeiten in so unterschiedlichen Systemen, deswegen ist das Thema komplex, rechtlich kompliziert und sehr divers“, berichtet Barbara Schmidt-Rohr vom Dachverband freie darstellende Künste Hamburg e. V. Bei einem Treffen mit der Kulturbehörde haben das Netzwerkbüro des Dachverbandes und die Privattheater am Dienstag ihre akuten Nöte geschildert.

Coronavirus: Die Fotos zur Krise

Corona-Krise in Hamburg: Bei der Stadtrundfahrt sitzt ein Mann mit Mundschutz im Bus. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Eine Trennwand in den roten Doppeldeckerbussen sorgt für mehr Abstand. Heinrich Schuster ist der Chef, Fahrer Mehmet im Hintergrund. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Der Aufgang zur Plaza und zu den Sälen der Elbphilharmonie ist geschlossen. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Keine Barkasse liegt an den Landungsbrücken. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Corona Krise in Hamburg: Aushang bei Barkassen Meyer. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services



Abstand halten! Vor dieser Apotheke in Hoheluft bildete sich am Montag eine disziplinierte Schlange. Foto: Imago/teamwork

Coronavirus: An der Obdachlosenunterkunft an der Friesenstraße in Hamburg wird ein Patient ins Krankenhaus gebracht. Foto: Michael Arning

Die Einrichtung wurde komplett isoliert. Foto: Imago/epd

Abgeschottet wirkte am Montagabend auch die Reeperbahn. Foto: Imago/Blaulicht News

Dort, wo sonst das pralle Leben tobt, hielt sich wenige Stunden nach Hamburgs Allgemeinverfügung schon kaum mehr eine Menschenseele auf. Foto: Imago/Blaulicht News



Der Begriff Geisterzug erhält eine neue Bedeutung: Der leergefegte Hamburger Hauptbahnhof am Dienstagmorgen. Foto: dpa

Laut Prof. Jonas Schmidt-Chanasit könnten sogar „Corona-Zentren“ in beschlagnahmten Gebäuden nötig sein. Foto: dpa Picture-Alliance / Daniel Bockwoldt / picture alliance / dpa

Ein Hinweisschild vor der Grundschule Hoheluft. Foto: dpa

Verdacht auf Coronavirus an der Hamburger Feuerwehrwache 12 in Altona. Foto: Michael Arning

Corona-Leere in der Großen Freiheit auf St. Pauli Foto: dpa



Die geschlossene Grundschule Knauerstraße am Montagmorgen. Foto: Michael Rauhe

Sylt: Die Dünen in List. Die Corona-Krise hat auch die beliebteste Insel der Hamburger verändert. Urlauber wurden hinunterkomplimentiert. Foto: picture alliance / imageBROKER

Möglichkeit der Desinfektion am Eingang zum Restaurant Hobenköök. Foto: Michael Rauhe

Hamburger horten Lebensmittel wegen der Coronavirus-Pandemie. Foto: Insa Gall / HA

Bei Penny am Mühlenkamp sind die Regale leer. Foto: Insa Gall / HA



Auch bei Rossmann am Heußweg war zeitweise kein Toilettenpapier mehr zu bekommen. Foto: Franziska Coesfeld / HA

Hamburger horten Lebensmittel wegen der Coronavirus-Pandemie: Bei Edeka Niemerszein am Hofweg sind die Regale leer. Deshalb rationiert der Markt nun ausgewählte Lebensmittel. Foto: Insa Gall / HA

Hamsterkäufe: Edeka Niemerszein am Hofweg Foto: Insa Gall / HA

Aukrug: Schülerin Ida Halft zeigt ein Informationsblatt zum Thema Schließung der Schulen. Die Schulen und Kitas in Schleswig-Holstein bleiben von Montag an bis zum 19. April geschlossen. Foto: Carsten Rehder / dpa

Umsonst angereist: der HSV-Bus vor dem Fürther Stadion. Foto: Daniel Karmann / dpa



Zwei Hunde warten am deutsch-dänischen Grenzübergang auf ihr Herrchen. Dänemark hat wegen der Corona-Krise bis auf Weiteres seine Grenzen für ausländische Fahrzeuge geschlossen. Foto: dpa

Prof. Marylyn Addo leitet am Hamburger UKE die Infektologie und ist weltweit eine Expertin in Sachen Corona. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Cornelia Prüfer-Storcks (SPD), Senatorin für Gesundheit und Verbraucherschutz in Hamburg, wird nach neun Jahren ihr Amt verlassen. In der Corona-Krise machte sie keine glückliche Figur. Foto: Christian Charisius / dpa

Landespressekonferenz mit Bürgermeister Peter Tschentscher. Er zeigte sich spät in der Corona-Krise. Foto: Roland Magunia / Roland Magunia/Funke Foto Services

Harry Potter: Das Musical wird verschoben. Foto: Andreas Laible / Andreas Laible / FUNKE Foto Services



Flughafen Hamburg: Das Coronavirus und seine Auswirkungen. Foto: Andreas Laible / Andreas Laible / FUNKE Foto Services

Wegen eines Corona-Verdachts bei einem Passagier landete eine Eurowings-Maschine außerplanmäßig in Hamburg. Foto: TV News Kontor

Die von der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen zur Verfügung gestellte Aufnahme zeigt Medizinisches Personal in Schutzkleidung beim Durchführen eines Drive-in-Station Tests auf das Coronavirus. Foto: Uwe Köster / dpa

Hände desinfizieren: Eine der wichtigsten persönlichen Maßnahmen gegen Corona. Foto: Andreas Arnold / dpa

Das Testen gibt es auch als Corona Drive-in. in Singen am Hohentwiel hält ein Mitarbeiter des Labors Dr. Blessing einen Ständer mit diversen Rachenabstrichröhrchen in den Händen. Foto: Felix Kästle / dpa



Die leere Hamburger Messehalle A 4 Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Blick auf den Haupteingang zur Führungsakademie der Bundeswehr (FüAk). Nach drei positiv getesteten Coronavirus-Fällen ist die Führungsakademie der Bundeswehr (FüAk) in Hamburg geschlossen worden. Foto: Christian Charisius / dpa

Ein Hinweisschild zur Corana-Situation steht am Haupteingang zum Hamburger Rathaus. Foto: Christian Charisius / dpa

Der gebürtige Hamburger Lars Winkler und seine Frau Heike sitzen auf Teneriffa im Hotel Costa Adeje Palace wegen der Corona-Quarantäne fest. Foto: Privat

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat sich mit Experten des UKE ausgetauscht und an der Sitzung der dortigen Coronavirus-Taskforce teilgenommen. Foto: Freie und Hansestadt Hamburg



Einsatz am Eppendorfer Marktplatz: Sanitäter und Rettungswagen wurden zu einem Patienten gerufen, der auf dem Boden lag. Foto: Michael Arning

Eine Hinweistafel im Hamburg Airport Helmut Schmidt informiert über Infektionsgefahren durch das neuartige Coronavirus. Foto: Markus Scholz / dpa

Ein Fahrgeschäft wird auf dem Hamburger Dom auf dem Heiligengeistfeld abgebaut. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Ein Plakat mit Hinweisen zum Schutz vor dem Coronavirus hängt an dem Eingang zur Laeiszhalle. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Eine junge Frau aus Indonesien sitzt mit einem Mundschutz in einer Abfertigungshalle im Flughafen Hamburg. Foto: dpa



An den Landungsbrücken im Hamburger Hafen an der Elbe sind nur wenige Besucher unterwegs. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Das ist doch... Der Markusdom und der Markusplatz im Venedig-Abschnitt des Miniatur Wunderlandes in Hamburg. DFie Touristenattraktion musste schließen. Foto: Georg Wendt / dpa

Ein Plakat des Thalia Theaters weist auf die Schließung des Theaters als eine Maßnahme zur Bekämpfung des Coronavirus hin. Foto: Markus Scholz / dpa

Elbphilharmonie: Die Aussichtsplattform "Elbphilharmonie-Plaza" wird geschlossen. Foto: Markus Scholz / dpa

Leere Regale in den Supermärkten. Foto: Christoph Soeder / dpa



Erstmals ist in Hamburg eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen worden. Es handelte sich um einen Mitarbeiter der Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE). Foto: Georg Wendt / dpa

Uni Göttingen: Hinweistafeln mit der Aufschrift "Corona Testzentrum" Foto: Swen Pförtner / dpa

Die Notaufnahme des Kinder-UKE bei Nacht. Foto: Georg Wendt / dpa

Wenig Betrieb im Terminal 1 des Hamburg Airport Helmut Schmidt. Weltweite Reisebeschränkungen zur Bekämpfung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus lassen die Zahlen der Flüge zurückgehen. Foto: Markus Scholz / dpa

Japan: Können die Olympischen Spiele 2020 überhaupt stattfinden? Foto: - / dpa



Die einzige Instanz, die jetzt den Knoten lösen könne, sei die Kulturbehörde. „Zum einen geht es darum, dass alle Förderungen auch ausbezahlt werden“, so Barbara Schmidt-Rohr. „Außerdem handeln ja die koproduzierenden Theater Verträge mit den Künstlerinnen und Künstlern aus und sind bei höherer Gewalt wie in diesem Fall vertraglich nicht verpflichtet, die Gagen zu bezahlen. Wichtig wäre, dass laufende Produktionen, die gerade in Arbeit sind, jetzt bezahlt werden. Auch wenn sie verschoben werden müssen oder gar ganz entfallen.“ Flexibilität und unbürokratische Hilfe sei vonnöten.

Kultursenator Brosda stellt schnelle Hilfe in Aussicht

Für einige Kunstschaffende sei ein Verschieben keine Option. Ersatztermine stehen im Moment in den Sternen, und die Spielpläne der kommenden Saison sind teilweise schon fix. Theatermacher im Bereich der Kinder- und Jugendtheater seien noch schlechter gestellt, da sie häufig vom Touren leben und nun alle Auftritte wegbrechen. „Die aktuelle Situation verdeutlich nochmals, wie prekär die Leute arbeiten“, so Barbara Schmidt-Rohr. Schuld an der misslichen aktuellen Lage vieler Kunstschaffender sei auch die Logik des Fördersystems. „Wenn die Förderungen nicht für kurze, einzelne Projekte gestrickt wären, sondern für längere Zeiträume, hätten die Künstlerinnen und Künstler die Möglichkeit, finanzielle Löcher besser auszugleichen.“

Kultursenator Carsten Brosda (SPD) hat bereits schnelle unbürokratische Hilfe in Aussicht gestellt. „Alle freien Künstlerinnen und Künstler können sich darauf verlassen, dass Förderzusagen der Stadt bestehen bleiben, auch wenn die geplanten Produktionen jetzt nicht umgesetzt werden können“, so Brosda. Er appelliere auch an andere Fördereinrichtungen, ebenfalls in dieser Weise zu agieren.

„Außerdem rate ich allen Künstlerinnen und Kreativen, die gerade zu Recht Sorge haben, sich über die bestehenden Hilfsangebote der Grundsicherung für Selbstständige zu informieren. Dort gibt es schnelle Hilfe, die aktuell vom Bund noch einmal an die Lage angepasst wird.“ In Berlin und Hamburg arbeite man mit Hochdruck an Notfallfonds, mit denen bei besonderen Härten unbürokratisch geholfen werden soll.