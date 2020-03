Hamburg. Keine Konzerte, kein Theater, die Kinos geschlossen: Viel Zeit, die Buch-, Platten- und DVD-Regale durchzugehen, um auf fast vergessene Klassiker zu stoßen, die sich immer noch und immer wieder lohnen. Zum Beispiel das Bruce-Springsteen-Album „Nebraska“.



1982 war das Jahr der „River“-Tour, bei der Bruce Springsteen und die E Street Band auch im Hamburger CCH ein denkwürdiges Konzert gaben. Danach die große Überraschung: Der „Boss“ veröffentlichte „Nebraska“, ein Soloalbum, auf dem er meistens an der Akustik-Gitarre zu hören ist, manchmal an der Mundharmonika, gelegentlich am Glockenspiel. Die zehn Songs klingen folkig und verbreiten fast ausnahmslos eine düstere, enorm intensive Stimmung. Springsteen nahm sie sämtlich allein in seinem Schlafzimmer mit einem Vierspur-Kassettenrekorder auf – eigentlich sollten sie nur als Demos für die E Street Band dienen, um später Zeit im Studio einzusparen. Aber dann entschloss er sich, sie in ihrer ursprünglichen schlichten Form zu veröffentlichen.

Songs erinnern an Folk-Legende Woody Guthrie

Die Songs erinnern ein wenig an die von Folk-Legende Woody Guthrie. Es geht um Autos, Mörder und wieder einmal um das schwierige Verhältnis von Bruce zu seinem Vater. Springsteens Plattenlabel war damals zunächst wenig begeistert, doch „Nebraska“ ist eines seiner besten Alben überhaupt geworden. Einige der damals im Schlafzimmer aufgenommenen Songs, darunter „Born In The USA“ und „Downbound Train“, wurden erst einmal zur Seite gelegt und später mit der kompletten Band für das nächste Album neu eingespielt.

Bruce Springsteen: „Nebraska“

Foto: Sony Music / Columbia

Springsteen, damals 33 Jahre alt, arbeitete hier minimalistisch, war ganz bei sich selbst und zeigte seine große Qualität als Americana-Songwriter. Diese Besinnung aufs Wesentliche lag sieben Jahre vor dem ersten MTV-Unplugged-Konzert, und in der Musikwelt sorgte das Album für erhebliches Aufsehen. Der „Rolling Stone“ nannte es einen „taktischen Meisterstreich“ und einen „akustischen Triumph“. Springsteen ging damit allerdings nicht auf Tour und spielte die Songs erst zwei Jahre später live. Im Jahr 2000 erschien ein Coveralbum, auf dem Musiker wie Chrissie Hynde und Johnny Cash die „Nebraska“-

Stücke nachspielten.

„Nebraska“ ist auf CD, Download und Stream erhältlich.