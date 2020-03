Hamburg. Es war ein zähes Ringen, aber am Freitag den 13. - ausgerechnet - war es endgültig klar: Ich habe vorläufig keinen Beruf mehr. Bäng.

So etwas fühlt man gar nicht. Das ist so Science Fiction, dass man reflexhaft versucht, den Fernseher auszuschalten. Noch am Mittwoch haben wir fröhlich mit Freibier versucht, die letzten Mutigen in unser großes Konzert am Sonnabend in Flensburg zu locken. Am Donnerstag gab es bereits die ersten Beschimpfungen, dass dieses Konzert unverantwortlich sei und man begann zu betteln, dass die Verantwortlichen absagen, dann Donnerstag Abend, während des Auftritts in Schenefeld, empfahl Angela Merkel, auch Auftritte unter 1.000 Menschen zu canceln (wir hatten in Flensburg 700 Karten verkauft) und am Freitag Mittag, während der Probe für „LaLeLuja“ dann endlich kam … ja, was eigentlich?

Absage wegen Corona? Wir Sünder!

Ich glaube, die Absage war regelrecht: die Erlösung. Wir kamen uns ja schon vor wie Sünder, weil wir bisher kerngesund waren.

Jetzt ist alles auf Null. Ein paar Stornierungen trudeln noch herein wie trockene Wanderbüsche in Texas, aber ansonsten nur Stille. Das ist doch krank! Genau. Langsam kommt so etwas wie ein Gefühl auf. Nicht Angst, dafür ist es zu unwirklich, aber doch stellen sich die Nackenhaare auf, als würde man wilde Tiere in der Dunkelheit hören, oder auf eine steile Klippe zugehen. Es kommt kein Geld mehr rein. Keine Konzerte, keine Penunze. Mit CDs verdienen wir Musiker schon lange nichts mehr. Was bedeutet das? Wir von LaLeLu sind ja recht erfolgreich, daher haben wir uns eine gute Rücklage für größere Krankheiten oder Unfälle gebildet. Dabei gingen wir aber von ein paar Monaten Zwangspause aus, für einen Beinbruch zum Beispiel. Wie lange wird Corona denn dauern?

Wir denken auch an die vielen Künstler, die nicht so vom Glück gesegnet sind wie wir und schon im normalen Touralltag von der Hand in den Mund leben. Wie geht es denen? Es kommt kein Geld mehr rein. Es geht aber noch Geld raus. Miete. Steuer. Krankenkasse etc. pp.. Kann man die alle vertrösten? Wir denken an unsere Tontechniker, die auch kein Geld mehr von LaLeLu bekommen. Wie ja überhaupt die ganzen Technikverleihfirmen ohne Auftrag dastehen: Keine Messe, keine Konzerte, keine Events. Die können sich schön ihr Wohnzimmer beschallen. Da braucht man ein dickes Fell.

Hilft der Staat den Künstlern?

Zum Glück hat der Staat schon angedeutet, Künstlern und Selbstständigen zu helfen. Wir halten jetzt die Augen auf, um die versprochenen Töpfe nicht zu verpassen. Hoffentlich gibt es auch einen für Tontechniker!

Das alles klingt bedrohlich, aber dennoch sind wir paradoxerweise gut drauf. Interessanterweise setzt dieser harte Stop das Gehirn in Gang, die Kreativität beginnt zu sprudeln. Es klingt platt, aber: Stimmt es vielleicht, dass jede Krise eine Chance ist? Zum Beispiel schauen wir neidisch auf all die Firmen, die ihren Mitarbeitern jetzt Homeoffice anbieten können. So einen Luxus haben wir Musiker nicht. Wirklich nicht? Kann man denn nicht zuhause singen? Unter der Dusche?

Doch, man kann! Das macht doch jeder! Und wie eine Erleuchtung singt plötzlich James Blunt in der Elbphilharmonie ein Geisterkonzert, analog zu den sogenannten Geisterspielen in der Bundesliga. Live übertragen im Internet, aber ohne Zuschauer! Das geht auch von zuhause!

Noch auf der schicksalhaften Probe am Freitag den 13. beschließen wir: Wir machen ab sofort einen täglichen Video-Podcast über unsere Corona-Verbannung und beginnen, Online-Konzerte zu planen. Mit einem Mal ist wieder Feuer im Raum und wir freuen uns ein bisschen auf die Zukunft.

Video-Podcast

Als Gegenmittel gegen die Krise produziert Jan Melzer den Video-Podcast „Kratzen im Hals – Mit LaLeLu in Quarantäne“. Täglich soll eine neue Folge um 10 Uhr auf allen Kanälen (YouTube, Facebook, Instagram) veröffentlicht werden