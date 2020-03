Hamburg. Anta Helena Recke ist die Regisseurin der Stunde. Schon zum zweiten Mal ist die 1989 in München geborene Theatermacherin zum Berliner Theatertreffen eingeladen, mit ihrer Inszenierung „Die Kränkungen der Menschheit“, in der die Deutsch-Senegalesin die Hierarchien des Theaterblicks hinterfragt. Vorab ist die Koproduktion von Münchner Kammerspielen, Frankfurter Mousonturm, Berliner HAU und Kampnagel in Hamburg zu sehen.

Hamburger Abendblatt: Anta Helena Recke, 2017 haben Sie eine „Schwarzkopie“ der Inszenierung „Mittelreich“ an den Münchner Kammerspielen erstellt, mit einem ausschließlich schwarzen Ensemble. Sie sagten damals, dass Sie gerne häufiger von Stadt- und Staatstheatern eingeladen würden, „Schwarzkopien“ zu inszenieren …

Anta Helena Recke: Manchmal ist es ja auch gut, wenn man nicht das bekommt, was man sich wünscht. (lacht) Und ich finde das auch nicht mehr so richtig interessant. Aber in einem anderen Medium könnte ich mir so was noch vorstellen – ich würde immer noch gerne eine „Schwarzkopie“ eines „Tatorts“ machen.

Ich dachte, Ihr „Tatort“-Wunsch sei ironisch.

Recke: Nee. Das würde ich wirklich gerne mal machen. Ich benutze eigentlich sehr wenig Ironie.

Tatsächlich? Ihr neues Stück „Die Kränkungen der Menschheit“ ist doch total ironisch, lustig, mit viel Humor!

Recke: Humor würde ich auch sagen. Ich weiß aber nicht, ob das Mittel der Ironie diesen Humor so wirklich trifft.

Na ja, an einer Stelle wird ein Bild beschrieben, Gabriel von Max’ „Affen als Kunstrichter“, und das ist doch eine Satire auf den etablierten Kunstdiskurs?

Recke: Für mich ist das nie so eine eindeutige Sache, so funktioniert mein System nicht. Was ich an der Stelle interessant fand, war die Parallele zwischen den Disziplinen Wissenschaft und Kunst, dieses Verfahren, Dinge zu betrachten und zu objektivieren, zu vermessen, zu erforschen, zu archivieren, zu lagern, zu verwalten. Da liegen Gemeinsamkeiten drin, die viel über die europäische Kultur sagen.

Recke: Die Betrachterposition ändert sich während „Die Kränkungen der Menschheit“ ständig. Zu Beginn ist das eine klassische Publikumssituation: Man sitzt da und guckt Leuten zu, die auf einer Bühne agieren. Aber plötzlich dreht sich das, da schauen die von der Bühne ins Publikum und diskutieren das, was sie sehen. Das ist ein Theater, das über Blicke funktioniert.

Das ist genau die Anordnung, die wir versucht haben, für das Publikum herzuleiten. Dass man sich umgedreht fühlt, dass man nicht mehr weiß: Wo ist die Richtung des Blicks, was ist der dominante Blick im Raum? Ich finde es wichtig, Inhalte und Themen direkt in den Raum

zu übertragen, sodass sich im besten Falle im Theaterraum abspielt, was Thema ist.

Vor einem Jahr bekamen Sie den Preis des Internationalen Theaterinstituts. Und da hielt der Präsident der deutschen Sektion die Preisrede, Thalia-Intendant Joachim Lux. Diese Rede ist ein wenig verunglückt …

Recke: Ich war bei der Preisverleihung Gott sei Dank nicht anwesend. Mir wurde berichtet, dass Joachim Lux die Gelegenheit der Preisverleihung genutzt hat, um das rassistische Mittel des Blackfacing (Schwarzschminken weißer Darsteller zur Belustigung eines weißen Publikums, die Red.) zu rehabilitieren. Wie man auf so eine Idee kommt, kann ich Ihnen nicht sagen – ich glaube, das ist einfach ein Zeichen völliger Ratlosigkeit. Da ist jemand komplett orientierungslos im zeitgenössischen Diskurs, den wir in Deutschland gerade führen.

Mit „Die Kränkungen der Menschheit“ sind Sie zum zweiten Mal zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Könnte man daraus schließen, dass solche Ratlosigkeit irgendwann der Vergangenheit angehört?

Recke: Ich hoffe es sehr. Im Moment bewegt sich vieles, und auch schneller, als ich es vor ein paar Jahren noch gedacht hätte. Ich glaube, dass solche Äußerungen, solche Aktionen und die Menschen, die dahinterstecken, über kurz oder lang in die Irrelevanz abdriften. Nicht nur, weil ich ihre Positionen politisch falsch finde, sondern auch, weil sie an der Realität völlig vorbeigehen.

