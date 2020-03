Hamburg. Es könnte einer der ganz großen Kinohits des Jahres werden: Die „Känguru-Chroniken“, die am morgigen Donnerstag bundesweit anlaufen, sind jedenfalls schon jetzt eine beeindruckende Erfolgsgeschichte. Marc-Uwe Klings Bücher und Hörbücher haben sich millionenfach verkauft, vor allem ein junges Publikum fühlt sich vom Anarcho-Humor der tempo- und anspielungsreichen Rededuelle zwischen Känguru und Mensch angezogen.

Und darum geht es: Ein Ich-Erzähler namens Marc-Uwe bekommt Besuch von einem sprechenden Känguru, das sich ein paar Utensilien von ihm borgen möchte, um Pfannkuchen backen zu können. Das Tier kommt immer wieder und zieht bald mit in die Wohnung ein. Regisseur Dani Levy („Alles auf Zucker!“) hat den Stoff nun verfilmt. Mit einem wunderbar animierten Beuteltier und Dimitrij Schaad als Marc-Uwe. Zurzeit ist der Berliner Schauspieler auch am Thalia Theater zu sehen.

Kulturelles Phänomen

Schaad hat sich intensiv in die Chroniken eingearbeitet, als die Einladung zum Casting kam. „Ich habe mir nicht die Frage gestellt, ob ich die persönlich mag. Es geht um ein kulturelles Phänomen. Millionen Menschen haben das gelesen oder gehört. Es ist die erfolgreichste Hörbuchreihe aller Zeiten in Deutschland.“ Das, so findet er, spricht für sich selbst. Marc-Uwe und das Känguru liefern sich in der literarischen Vorlage zahlreiche mit Anarcho-Humor und Running Gags gespickte Wortgefechte. Die sind mal albern, mal tiefschürfend, handeln von Gott und der Welt – und von der Politik, denn das Känguru ist bekennender Kommunist.

Wenn so ein erfolgreiches Werk verfilmt wird, sind die Erwartungen des Publikums natürlich groß. Schaad sagt: „Ich finde es ganz beruhigend, dass es eigentlich nicht um mich geht, sondern um etwas, das viel größer ist als ich und das ich nicht erschaffen habe.“

Film beginnt recht experimentell

Regisseur Levy bringt eine ganz eigene Farbe in das Geschehen. Der Film beginnt recht experimentell, rutscht dann aber ins Klamaukige ab. „Dani liebt das Anarchische, er mag wohl das Känguru sehr. Aber die Texte, die er selbst geschrieben hat, haben einen anderen Rhythmus als die von Marc-Uwe.“ Levys Dialoge stünden in der Tradition von Billy Wilder und Woody Allen. „Klings Texte erinnern eher an Comic-Strips“, sagt Schaad.

Aufgewachsen ist der 34-Jährige bis zum achten Lebensjahr in Kasachstan. In dieser Zeit kollabierte die Sowjetunion, es gab heftige Turbulenzen: „Ich erinnere mich noch daran, dass Gorba­tschow unter Hausarrest gestellt wurde. Man wusste überhaupt nicht, was los war. Im Fernsehen gab es nur noch Schwarzbilder, auch die Radiostationen sendeten nichts. Es kamen Fragen auf wie: Haben die Amis eine Atombombe auf Moskau geworfen? Ist alles weg? Wir mussten diesen Zustand ein paar Tage aushalten.“

Schaad steht im Thalia auf der Bühne

Im Thalia steht Schaad zurzeit im Stück „(R)Evolution“ auf der Bühne, das er zusammen mit Regisseurin Yael Ronen geschrieben hat. Das Stück wurde jeden Tag im Anschluss an die Proben weiterentwickelt. Der Schlussmonolog für eine Kollegin entstand erst einen Tag vor der Generalprobe, seinen eigenen Eingangsmonolog überarbeitete er in derselben Nacht. Klingt nervenaufreibend, und Schaad bestätigt: „Es ist eine unheimlich anstrengende Art zu arbeiten. Aber anders geht es bei Stückentwicklungen nicht.“ Schon zum insgesamt sechsten Mal arbeitet er mit Yael Ronen zusammen.

Der Stoff im Kino und auf der Theaterbühne

sind in Hamburg ab dem 5. März im Blankeneser, Cinemaxx Dammtor/Harburg/Wandsbek, Holi, Koralle, Studio, in den UCIs Mundsburg/Othmarschen Park/Wandsbek und im Zeise zu sehen. Dimitrij Schaad stellt den Film am Sonntag, 8.3., um 20 Uhr im Zeise vor.

trug seine WG-Geschichten zunächst auf der Bühne vor, 2008 liefen sie auch im Radio. 2009 erschien das erste von insgesamt vier Büchern: „Die Känguru-Chroniken: Ansichten eines vorlauten Beuteltiers“. Die Bühnen-Adaption lief in der Saison 2015/16 im Altonaer Theater als zweiter deutscher Bühne. Regie führte Hans Schernthaner.

Die „Känguru-Chroniken“ bedeuten für den Berliner einen Schritt in eine neue Richtung. „Ich bin gespannt, welche Möglichkeiten sich mir im Film bieten werden. Ich würde gern ausprobieren, ob ich dort genau so viel Spaß entwickeln kann wie im Theater.“ Seine ersten Erfahrungen auf dem roten Teppich haben ihn überrascht: „Nur gut, dass ich psychisch schon so gefestigt bin. Es ist doch nicht normal, dass du irgendwo hinkommst, von einem Ausstatter einen geilen Anzug geschenkt bekommst, dann über einen Teppich läufst, an dem 40 Fotografen stehen und alle gucken auf dich. Das Durchdrehen ist da fast schon programmiert.“

Große Pläne mit seinem Bruder

Große Pläne hat er mit seinem Bruder Alex Schaad, mit dem er zusammen das Drehbuch zum Film „Marmor“ geschrieben hat. Noch in diesem Jahr sollen die Dreharbeiten beginnen. „Er ist der beste Regisseur, dem ich jemals begegnet bin. Er atmet das Set. An seinem 26. Geburtstag hat er einen Studenten-Oscar bekommen – das ist beispiellos. In Bezug auf Formensprache und Bildgestaltung hat er mir eine Menge beigebracht.“ Es wird ein Beziehungsfilm „mit Mitteln der psychologischen Science-Fiction“, in dem es um eine ehemalige Tänzerin, die nach einem Unfall im Rollstuhl sitzt, und ihren Freund geht.

Die beiden bekommen das Angebot, auf einem entlegenen Resort mit einem anderen Paar einen Körpertausch zu vollziehen. „Jeder Darsteller spielt mehrere Charaktere in mehreren Körpern.“ Die Besetzung, so Schad, sei hochkarätig, dürfe aber momentan noch nicht verraten werden. Doch bevor es so weit ist, gehört nun erst einmal dem Känguru und seinen Chroniken die große Bühne.