Berlin. Drei Tage vor dem offiziellen Start der 70. Berlinale hat der Ticketverkauf begonnen. Am orgen warteten Filmfans mit Campingstühlen, Thermoskannen und manche auch mit Schlafsäcken vor den Verkaufsschaltern, um Karten zu ergattern - einige hatten dort sogar die Nacht verbracht.

"Ich bin seit halb sechs hier, es waren doppelt so viele Menschen da wie sonst in den letzten Jahren", sagte eine Berlinerin. Bei den Internationalen Filmfestspielen Berlin (20. Februar bis 1. März) laufen in diesem Jahr rund 340 Filme. Eröffnet wird das Festival am Donnerstag mit der Romanverfilmung "My Salinger Year" mit Sigourney Weaver.

Besucher können Tickets für die Vorstellungen immer drei Tage vorher in den Potsdamer Platz Arkaden, im Kino International und in der Audi City am Kurfürstendamm kaufen. Auch online, an den Theaterkassen und mit etwas Glück an den Tageskassen der Spielstätten sind Tickets zu haben.