Hamburg. Carly Rae Jepsen hat ihr Konzert am Sonntag, 16. Februar, in Hamburg abgesagt. Laut Management kann die Show, die um 19 Uhr im Gruenspan beginnen sollte, "krankheitsbedingt nicht stattfinden". Tickets können dort, wo sie erworben wurden, zurückgegeben werden.

Die Karriere der Sängerin begann vor rund 13 Jahren, als Carly Rae Jepsen auf dem dritten Platz der Castingshow „Canadian Idol“ landete. Seitdem hat der Popstar rund 30 Millionen Alben verkauft. Ihren großen Durchbrauch hatte Carly Rae Jepsen im Sommer 2012, mit einem Song, der bis heute vielen geläufig ist. „Call Me Maybe“ wurde ein Welthit und schoss in 18 Ländern an die Spitze der Charts, in Deutschland auf Platz drei.