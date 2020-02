Hamburg. Kunst soll frei sein, sich einmischen. Hoffnung spenden, mit Traditionen brechen. Widerspruch erzeugen und Orientierung geben. Ja, sie kann sogar, wenn es nach Katharina Fegebank geht, einen wichtigen Beitrag für den Frieden in einer Gesellschaft leisten.

Dazu müssen dann eben Wände dschungelgrün gestrichen oder ganz weggenommen, Fässer mit unbekanntem Inhalt gelagert oder kiloschwere rosa Tentakeln von der Decke gehängt werden. Und da ist ja auch noch ein mobiler, von Künstlern aufgebauter Swimmingpool, in den die Besucher eintauchen können.

Sprinkenhof AG realisiert Neubau auf dem Campus

Für Vermieter nicht gerade die Idealvorstellung einer Raumnutzung. Ist er doch am Werterhalt (besser noch: an der Wertsteigerung) seiner Immobilie interessiert. Insofern war der Rundgang durch die Jahresausstellung für Martin Görge, Geschäftsführer der Sprinkenhof AG, auch ein sehr lehrreicher Vormittag. Von ein paar Partys an der Hochschule für bildende Künste wisse er, dass es dort „lebendig“ zugehe. Und nun, da er sich einen Überblick in den Ateliers für Bildhauerei, Malerei und zeitbezogene Medien verschafft habe, verstehe er auch, dass HfbK-Präsident Martin Köttering mehr Raum für die Kunst, für seine Studierenden, fordert.

Den bekommt Köttering jetzt. Bei einem Startschuss-Termin auf dem Campus wurde am Mittwoch stolz verkündet, dass die Sprinkenhof AG auf dem Nachbargrundstück einen Neubau im Mieter-Vermieter-Modell realisieren wird – „für die Ausbildung und Lehre an einem so bedeutenden Ort“, so Görge.

Architekt Bernhard Winking kommt endlich zum Zug

Noch ist am Lerchenfeld totale Baustelle. Doch schon in eineinhalb Jahren sollen hier auf 3000 Quadratmetern zwölf neue Ateliers sowie eine öffentlich zugängliche Galerie eröffnet werden. Für Wissenschaftssenatorin Fegebank (Grüne) waren die Verhandlungen „ein Kraftakt, nicht ohne Streit“. Deshalb freue sie sich, dass „es nun endlich losgeht. Mit dem neuen Atelierhaus kann sich die Hochschule noch mehr zur Stadt und zur Gesellschaft hin öffnen“, sagte sie bei der Begrüßung.

Dass Kunst Raum braucht, vertritt die Hochschule übrigens schon seit 40 Jahren. Die erste Ausschreibung für einen Erweiterungsbau konnte das Architekturbüro Gerkan, Marg und Partner 1980 gewinnen; der Entwurf wurde aber aus Kostengründen verworfen. Beim zweiten Anlauf im Jahr 2000 war der geplante Neubau der Architekten Britz und Alt aus Saarbrücken voll durchfinanziert; die Realisierung wurde jedoch kurzfristig vom Interims-Präsidium der Hochschule abgesagt, weil man damals parallel mit dem Standort Finkenau kokettierte (aber auch dieser Plan scheiterte).

Mit den nun vorliegenden Plänen des Büros Winking-Froh hat vor allem der Hamburger Architekt Bernhard Winking einen langen Atem bewiesen: Der ehemalige HfbK-Student lehrte auch mehr als 35 Jahre an der Hochschule, war beim ersten Wettbewerb unter den Finalisten und beim zweiten Mal Juror. Die allgemeine Aufregung über das nun anstehende Projekt kommentierte er pragmatisch: „Ich glaube erst daran, dass es losgeht, wenn im Frühjahr der Spatenstich getan ist.“

Malerei nimmt Bezug auf Synagogen-Anschlag in Halle

„Für die bildende Kunst in Hamburg hat dieses Projekt große Bedeutung“, betonte Präsident Köttering. Er lobte Bernhard Winkings „eigenständige Formensprache, die eine Reminiszenz an und keine Konkurrenz für den Schumacher-Bau“ sei. Das Hochschulgebäude, das Fritz Schumacher zwischen 1911 und 1913 schuf und das unter Denkmalschutz steht, gab den gestalterischen Rahmen für den viergeschossigen, gefalteten Kubus aus rotem Backstein und bemerkenswert schmalen Fenstern („Das haben sich die Künstler so gewünscht“, erklärte Winking).

Beim Rundgang durch die Ateliers mit der gesamten Entourage konnte man sich von der Kreativität der Studierenden überzeugen. Teilnehmer der Klassen von Werner Büttner, Andreas Slominski, Angela Bulloch, Jorinde Voigt und Anselm Reyle präsentierten ihre Arbeiten: Bei „Direct Diorama“ werden nicht Tiere oder Pflanzen, sondern die Menschen, die den Installationsraum betreten, ausgestellt und zwar im Internet. Mit der gemalten Tür der Synagoge in Halle wird Bezug auf den dort kürzlich verübten Terroranschlag genommen.

Ganz oben in der Malerei-Abteilung stellen die Chinesin Wang Xiyao und der Japaner Kazunori Kura ihre Arbeiten großflächig aus. Beide wurden schon vom „Art“-Magazin zu Shootingstars gekürt. Das perfekte Aushängeschild für die Hochschule und ein weiteres Argument dafür, dass sie künftig mehr Raum braucht. Es sollte nun also nichts mehr schiefgehen mit dem Neubau.