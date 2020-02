Die Leute würden nicht in den Film gehen, wenn der Reisende sagt: War alles Scheiße

Gab es das früher auch schon?

Vor zehn Jahren gab es die Reisenden auch schon in Kinos. Da haben sie Lichtbilder- und Dia-Vorträge gehalten. Es ist preiswert geworden: Bevor das Kino digital wurde, hat die Herstellung einer Filmkopie 1500 bis 2000 Euro gekostet. Die lag dann in einem großen Kasten und wog 20 Kilogramm. Wenn man den in zehn Kinos bringen wollte, musste man dafür also 20.000 Euro in die Hand nehmen. Heute ist ein Film auf einer Festplatte für etwa 50 Euro zu haben. Der kann sogar über eine sichere Leitung direkt verschickt werden. Es gibt keine großen finanziellen Hürden mehr.

Wie schaffen es Reisefilme in die Kinosäle?

Vieles läuft über Empfehlungen, und auch die Reisenden sind untereinander vernetzt. Die Reisedokus haben meist keine Verleiher, sondern nur Vertriebsagenturen. Die Filmemacher zahlen eine Grundsumme und kaufen die Dienstleistungen ein. Die Agenturen haben quasi nichts zu verlieren, wenn der Film kein Erfolg wird. Und wenn er ein Erfolg wird, sind sie am Umsatz beteiligt.

Gibt es ein allgemein gültiges Rezept für erfolgreiche Reisedokumentationen?

Sie muss sich authentisch anfühlen. Das lässt sich nicht künstlich herstellen. Meistens trifft das auf Filme von Alleinreisenden zu. Nur „Weit“, eine Reisedokumentation von 2017, die mit einer halben Million Zuschauer die erfolgreichste in diesem Jahr war, ist anders: Da war ein Paar aus Freiburg drei Jahre lang unterwegs, die beiden haben aufs Fliegen verzichtet und unterwegs auch noch ein Baby bekommen. In ihrer Heimat hatten sie bereits 30.000 Besucher, bis ihr Film dann in ganz Deutschland erfolgreich wurde. Das ist der klassische Weg: Sie arbeiten mit Ihrem örtlichen Kino zusammen, und wenn das erfolgreich ist, geht die Reise bundesweit weiter.

Ist es wichtig, dass die Protagonisten bei den Kinovorstellungen vor Ort sind?

Ja, die Zuschauer wollen sie als Menschen erleben und mit ihnen reden. Dabei kommen Fragen wie: Hat das dein Leben verändert? Wie bist du zurechtgekommen? Es geht weniger um das spezielle Ziel im politischen oder gesellschaftlichen Sinn, sondern der Blick auf den Reisenden zählt. Die Filme funktionieren, wenn die da sind. Kino als Ort des Dialoges, der Kommunikation. Häufig gibt es auch ein Buch zur Reise. Ohne die Protagonisten als Gäste lässt das Interesse schon nach ein paar Wochen nach. Da ist „Weit“ der einzige Film, der auch ohne die anwesenden Reisenden richtig gut funktioniert hat.

Was unterscheidet Weltreise-Filme von klassischen Reisedokumentationen?

Die Protagonisten erzählen von sich und ihren Begegnungen, da gibt es kein Konzept. Das Reisen an sich ist Thema. Das sind keine professionellen Filmemacher, die da analytisch rangehen. Das sind Menschen mit einer Ich-Perspektive, die einfach eine Kamera auf ihre Reise mitgenommen haben und sich treiben lassen. Zum Beispiel hatte Anselm Pahnke von „Anderswo“ nie einen Kinofilm geplant. Der hat das nur für sich gemacht. Leute, die sein Material gesehen haben, haben gesagt: Mach was draus.

Dürfen Reisedokumentationen nur die positiven Seiten zeigen, wenn sie erfolgreich sein wollen?

Das liegt fast in der Natur der Sache. Die Leute würden nicht in den Film gehen, wenn der Reisende sagt: War alles Scheiße. Das würde nicht klappen. Das würde nur funktionieren, wenn es ein Dokumentarfilm wäre, der zum Beispiel von Ausbeutungsmechanismen handelt. Aber das ist eine andere Art von Film. Und die Protagonisten treten bescheiden auf. Da ist keiner mit viel Geld. Die Reisenden sind zwar manchmal etwas unkritisch, aber sie sind immer weltoffen und bescheiden.

Was nehmen die Zuschauer mit?

Es ist ein großer Traum, die Welt zu entdecken. Dann ist da die Frage: Macht man das selbst mal? Ich glaube, dass viele Zuschauer mit dem Gedanken spielen.

„Spitzbergen – auf Expedition in der Arktis“ (Premiere am 9.2. mit Gast, Zeise) „Elephant to India – mit der Vespa von Berlin nach Indien“ (12.2. mit Gast, Zeise) „Besser Welt als nie“(ab 13.2., Zeise)