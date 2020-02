Hamburg. „Sorry We Missed You“ heißt der neue Film des britischen Altmeisters Ken Loach, der gerade in den Kinos angelaufen ist. Der Regisseur, inzwischen 83, erzählt darin die Geschichte eines Kurierfahrers und seiner Frau, die als mobile Altenpflegerin arbeitet. Schonungslos zeigt er die harte Realität des modernen Arbeitsalltags und die Selbstausbeutung vieler prekär Beschäftigter.

Das Drama feierte Premiere bei den Filmfestspielen in Cannes, beim Filmfest Hamburg stand es 2019 als Abschlussfilm auf dem Programm. Beim Interview im Hotel Elysée ging es um den Niedergang der britischen Wirtschaft, den Brexit und die Qualität von Laiendarstellern.

Fühlen Sie sich durch Ihre Filme als Anwalt der Arbeiterklasse?

Ken Loach Nein, eigentlich nicht. Ich möchte nur zeigen, wie die Realität aussieht. Etwa den Interessenkonflikt zwischen dem Arbeitgeber, der seinen Profit steigern und alles für seine Firma tun muss, und dem Arbeiter, der ein sicheres Einkommen möchte. Mir ist klar, dass man in diesen Geschichten nur die Spitze des Eisbergs sieht.

Wie haben Sie recherchiert, bevor Sie mit den Dreharbeiten begonnen haben? Gab es intensive Gespräche mit Drehbuch-Autor Paul Laverty?

Laverty und ich sprechen schon seit vielen Jahren darüber, wie sich die Arbeitswelt verändert. Früher hatten die Leute sichere Jobs, arbeiteten acht Stunden und waren in der Gewerkschaft organisiert, heute sind sie tief verunsichert. Es gibt keine Arbeitsverträge mehr, die Leute sind ihre eigenen Unternehmer oder arbeiten für eine Agentur. Das hat Auswirkungen auf die Familie: Du kannst dein Leben nicht mehr planen. Familien brechen auseinander.

Warum haben Sie sich für einen Kurierfahrer und für eine Altenpflegerin als Hauptcharaktere entschieden?

Bei unserer Suche haben wir viele prekär lebende Fahrer gefunden, die einen gewaltigen Druck aushalten müssen. Sie beuten sich selbst aus, um ihr Pensum zu schaffen. Das Perfide ist, dass es keinen Chef gibt, der dir sagt: Mach schneller! Weil du dein eigener Herr bist, arbeitest du von dir aus 14 Stunden am Tag.

Ihr Film wirkt sehr realitätsnah ...

Durch Paul Laverty habe ich ein paar Fahrer und Pflegepersonal kennengelernt. Es war sehr schwierig, mit den Fahrern zu reden, denn sie waren sehr verängstigt. Wir haben in diesen Gesprächen gerade von den Frauen immer wieder unglaubliche, sehr persönliche Geschichten gehört: In den ihnen vorgegebenen 15 Minuten ist es nicht möglich, jemanden anzuziehen und zu waschen, ihm Frühstück zu machen und Medikamente zu geben.

Sind der Kurierfahrer Ricky und die Altenpflegerin Abbie Helden des Alltags?

Nein, sie sind keine Helden, und wir idealisieren sie nicht. Die meisten Altenpflegerinnen, die wir gesprochen haben, waren einfach wie Abbie und die Fahrer eben wie Ricky. Ja, sie sind zäh, aber auch erschöpft und überlastet.

Wo haben Sie die herausragenden Schauspieler Debbie Honeywood (Abbie) und Kris Hitchen (Ricky) gefunden?

Wir haben lange gesucht. Es ist ein Vorteil, wenn man keinen Star einsetzen muss und beim Casting tatsächlich die besten Leute besetzen kann. Nach dem Drehbuch ist das die wichtigste Voraussetzung für einen guten Film. Debbie ist Hilfslehrerin in Newcastle. Sie hat nie als Schauspielerin gearbeitet. Kris hat als Schauspieler angefangen, dann als Klempner gearbeitet, und er fährt im wirklichen Leben einen Lieferwagen. Er hat wieder mit Schauspielerei angefangen. Ihre beiden Kinder gehen auf eine Schule in Newcastle.

Ricky und Abbie erinnern ein wenig an Sisyphos, der den Stein immer wieder den Berg hinaufrollen muss.

Ja, sie sitzen in einer Falle. Am Ende kann Ricky nicht fliehen, weil er verschuldet ist. Wenn in diesem fragilen System etwa Ungeplantes passiert, ein Unfall oder eine Krankheit, bricht alles zusammen. Ricky muss die Raten für den Lieferwagen bezahlen, und wenn er nicht arbeitet, werden die Schulden größer und alles gerät außer Kontrolle.

Beim Sehen des Films hatte ich in jeder Minute das Gefühl, dass im nächsten Moment eine Katastrophe eintritt.

Weil diese Menschen am Abgrund leben. Selbst die sogenannte Mittelschicht betrifft das. Alle müssen 24 Stunden lang telefonisch oder per E-Mail erreichbar sein. Als ich jünger war, endete der Arbeitstag um 18 Uhr. Der Stress ist heute enorm.

Wird die Situation noch schlimmer durch den Brexit?

Wenn es keinen Deal gibt, wird es schlimmer werden. Das Ziel von Johnson und der konservativen Partei ist eine Wirtschaft mit niedrigen Löhnen und geringen Steuern für die großen Firmen. Es gibt keinen Schutz für Arbeiter und keinen Schutz für die Umwelt. Das wollen die Rechten. Wenn die Linke an der Macht wäre, könnten wir das besser hinbekommen, weil wir einen guten Handelsvertrag mit der EU abschließen würden. Wir könnten dann öffentliches Geld dort investieren, wo es nötig ist. Nämlich in Gegenden mit hoher Arbeitslosigkeit oder in den Umweltschutz.

Wie hätten Ihre Filmfiguren gestimmt? Für oder gegen den Brexit?

Ich weiß es nicht. Der Brexit ist eigentlich kein großes Thema. Die wesentlichen Themen sind Armut, prekäre Jobs, ein kollabierendes Gesundheitssystem, die miserablen Schulen. In Großbritannien leben 14 Millionen Menschen unter der Armutsgrenze. Der Brexit ist marginal. Aber das ist der Trick der Rechten: Sie sagen, dass es um den Brexit gehe, aber das stimmt nicht.

Was ist der Grund für den Niedergang des ökonomischen Systems in Großbritannien?

Ich glaube, es war bewusste Politik der Tories in den vergangenen zehn Jahren. Die Regierung verknappt ihre Ausgaben immer weiter. Deshalb verfügt sie zum Beispiel über weniger Geld für das Gesundheitssystem. Wir haben zu wenig Krankenschwestern und zu wenig Ärzte. Die meisten neuen Jobs sind prekär. Aber die Rechte wollte diesen Absturz.

Haben diese gesellschaftlichen Probleme mit der Ignoranz von Politikern zu tun, denen es an Weitblick fehlt?

Politiker sind nicht dumm. Denken sie an Tony Blair (Labour-Premierminister von 1997 bis 2007). Seine politische Linie war so ähnlich wie die von seinem Nachfolger David Cameron, einem Konservativen. Rechte Politik haben wir jetzt seit Margaret Thatcher (Premierministerin 1979 bis 1990). Wir hatten seitdem keinen linken Premierminister mehr. Die Arbeiter haben keine Macht mehr bei Verhandlungen, um sichere Jobs, Krankengeld, Urlaubsgeld etc. fordern zu können. Das Ergebnis ist enormer Wohlstand für wenige und große Armut für viele.