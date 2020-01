Starke neue Gitarrenrock-Alben aus Hamburg

Hamburg. „Fuzzy“ wird in der Musik gerne jener elektronisch verstärkte Sound genannt, der kunstvoll verzerrt aus den Boxen dringt. Ein dreckiger, dumpfer und drückender Klang, als seien die Instrumente von einem wuchernden Flaum befallen worden. Fuzzy Songs schieben sich unmittelbar ganz tief und toll in die Magengrube. Zu den Hamburger Meistern dieser Spielart des Rock ’n’ Roll zählt die Band Mint Mind um Tocotronic-Gitarrist Rick McPhail. Mit „Thoughtsicles“ (Upper Room) hat das Hamburger Trio nun sein zweites Album herausgebracht. Und die Themenpalette ist vielfältig: Schönheit und Scheitern unter Alkoholeinfluss („Alcoholicity“).

Empathie praktizieren, statt in Privilegien zu verharren („A Road Best Travelled“). Die Flucht vor Menschen, die sich unangenehm an einen ranwanzen („Brother, You’re Not My Brother“). Eine einfallsreiche wie energiegeladene Platte zwischen Slacker- und Psychedelic-Rock, die Mint Mind auch live präsentiert – unter anderem am 27. und 28. Februar in der Komet-Bar auf St. Pauli. McPhail singt, spielt neben Gitarre auch Keyboard und wird unterstützt von Tim Wenzlick am Schlagzeug und Christian Klindworth an der Gitarre.

Einer anderen Variante des Rock hat sich ein weiteres Hamburger Trio verschrieben. Die Band Ripe & Ruin macht Gitarrenmusik für die große Leinwand. Sei es mit einer blues-rockenden Walze wie „Greed“ oder mit einer Powerballade wie „Forever And Beyond“, dessen Pathos sich spannungsgeladen auf- und abbaut. Sänger und Bassist Gordon Domnick lotet seine Stimme von wispernd bis wütend aus. Gitarrist Florian Kaninck und Schlagzeuger Jannis Balzer wiederum laden diesen akzentuierten Alternative-Rock zusätzlich mit Spielfreude auf.

Sie erzeugen einen Druck, der sich immer wieder auf das Schönste entlädt und auflöst, etwa in den mehrstimmigen Chören von „An­other Blind Man“. Ihr Debütalbum „Every­thing For Nothing“ (Dock 7 Records) haben die drei in den Hamburger Home-Studios von Produzent Franz Plasa (Echt, Selig, Udo Lindenberg) aufgenommen, der der Band zu einem wuchtigen Hochglanz-Sound verholfen hat.

Ripe & Ruin geht mit dem neuen Werk auf Tour und macht am 29. Februar Station im Molotow auf St. Pauli.

Ein weiteres Debüt legt Scotch & Water vor. Das Label Devil Duck Records, das auf Folkpop und -rock aus Kanada und den USA spezialisiert ist, hat mit dem Quintett nun eine Band aus seiner Heimatstadt Hamburg unter Vertrag genommen. Obwohl sich Scotch & Water nach dem literarischen Grenzgänger Charles Bukowski („Fuck Machine“, „Das Leben und Sterben im Uncle-Sam-Hotel“) benannt hat, sind die Songs nicht trunken-brachial, sondern von warmer Poesie geprägt. In feinfühligen Arrangements driften die Gitarren von einer melancholischen Grundstimmung hin zu etwas Strahlendem und Hoffnungsvollem.

Vor allem der eindringliche Gesang von Samira Christmann lädt die Songs mit einer charakterstarken und zugleich soghaften Intensität auf. Und eine Nummer wie „Gun“ zeigt, welch treibende Kraft die Singer-Songwriter-Kunst entfalten kann. Live zu erleben ist Scotch & Water mit ihrem Album „Never Enough, Always Too Much“ (Devil Duck) unter anderem am 8. März in der Fabrique im Hamburger Gängeviertel.

Dreimal Gitarrenmusik aus Hamburg. Dreimal mit englischen Lyrics. Und dreimal ganz unterschiedlich.