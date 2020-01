Hamburg. Erfreuliche Nachrichten für das Deutsche Schauspielhaus in Hamburg: Das Schauspielhaus ist zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Die Inszenierung „Anatomie eines Suizids“ von Katie Mitchell, die im Oktober Premiere feierte, vertritt die Hansestadt gewissermaßen beim Schaulaufen der „bemerkenswertesten Inszenierungen“.

Katie Mitchell gehört zu den Stammregisseurinnen an Karin Beiers Haus, auch ihre Inszenierung „Bluets“ im Malersaal war vorab als Kandidat für das diesjährige Theatertreffen gehandelt worden. „Anatomie eines Suizids“ ist ein anstrengendes, glänzend besetztes Stück, das von drei Frauen erzählt, deren Leben (und Sterben) unheilvoll miteinander verwoben sind. „Es tut mir leid“ lautet der erste Satz des Abends – kein Satz fällt häufiger.

Theatertreffen: Erstmals Frauenquote berücksichtigt

„Anatomie eines Suizids“, ein düsteres Gegenwartsstück über Depression, ist die deutsche Erstaufführung des Stoffes, die Uraufführung in London hatte (in derselben Kulisse) ebenfalls Katie Mitchell verantwortet. In Hamburg spielen Julia Wieninger, Gala Othero Winter und Sandra Gerling.

Ebenfalls zum Theatertreffen in Berlin eingeladen sind etwa „The Vacuum Cleaner“ von Regisseur Toshiki Okada von den Münchner Kammerspielen und „Der Menschenfeind“ von Regisseurin Anne Lenk vom Deutschen Theater in Berlin. In der 10er-Auswahl findet sich auch „Hamlet“ vom Schauspielhaus Bochum mit Schauspielerin Sandra Hüller („Toni Erdmann“) in der Hauptrolle.

Berliner Theatertreffen in Berlin mit vielen Newcomern

Die Juroren berücksichtigten erstmals eine Frauenquote – sechs von zehn eingeladenen Inszenierungen stammen nun von Regisseurinnen. „Und ich kann Ihnen sagen: Es ging sehr einfach“, sagte Festivalleiterin Yvonne Büdenhölzer am Dienstag. Auch viele Newcomer seien dabei.

Das Theatertreffen findet vom 1. bis 17. Mai in der Hauptstadt statt. Die Jury sollte dafür die ihrer Meinung nach zehn „bemerkenswertesten Inszenierungen“ aus dem deutschsprachigen Raum aussuchen.